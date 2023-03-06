Кулеба призывает прокурора МУС расследовать расстрел украинского военнопленного

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Ужасное видео с безоружным украинским военнопленным, казненным российскими войсками только за то, что он сказал "Слава Украине". Еще одно доказательство того, что эта война является геноцидом", - отметил министр.

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"Крайне важно, чтобы прокурор МУС Карин Хан начал немедленное расследование этого ужасного военного преступления в рамках Международного уголовного суда. Виновные должны предстать перед правосудием", - добавил он.

В понедельник украинское общество возмутила видеозапись, на которой очевидно российские военные расстреливают безоружного украинского военнопленного после его слов "Слава Украине". Это событие вызвало большой резонанс.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают украинского солдата сразу после его слов "Слава Украине!"