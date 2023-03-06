Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба призывает прокурора МУС расследовать расстрел украинского военнопленного

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 20:12

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Ужасное видео с безоружным украинским военнопленным, казненным российскими войсками только за то, что он сказал "Слава Украине". Еще одно доказательство того, что эта война является геноцидом", - отметил министр.

Реклама:

"Крайне важно, чтобы прокурор МУС Карин Хан начал немедленное расследование этого ужасного военного преступления в рамках Международного уголовного суда. Виновные должны предстать перед правосудием", - добавил он.

В понедельник украинское общество возмутила видеозапись, на которой очевидно российские военные расстреливают безоружного украинского военнопленного после его слов "Слава Украине". Это событие вызвало большой резонанс.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают украинского солдата сразу после его слов "Слава Украине!"

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кулеба ДмитрийМИДвоенные преступлениясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Кулеба о переговорах с РФ: Пригожин тоже договаривался, а потом перестал существовать
Кулеба ответил критикам контрнаступления
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: