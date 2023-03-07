Нефтегазовые доходы РФ в этом году упали почти вдвое – российское правительство

По официальным данным российского правительства, нефтегазовые доходы бюджета России за январь-февраль 2023 года составили 947 млрд руб, снизившись на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Источник: отчет Министерства финансов РФ

Детали: Отмечается, что соответствующее падение нефтегазовых доходов РФ связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта газа.

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По данным российского Минфина, доходы бюджета в начале года снизились на 25%, составив 3,163 трлн руб, а расходы увеличились на 52% – до 5,744 трлн руб.

В частности, сообщается, что расходы РФ на госзакупки в январе-феврале 2023 года составили 2,074 трлн руб тогда, как за этот период прошлого года на госзакупки было потрачено 654 млрд руб.

Напомним: Дефицит бюджета России подскочил за первые два месяца года, но расходы демонстрируют признаки более медленного роста на фоне войны в Украине.