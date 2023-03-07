Защитники за сутки уничтожили 23 артиллерийские системы врага, самолет и более 1000 оккупантов
Вторник, 7 марта 2023, 07:12
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 154 тысячи 830 военных, 3 432 танка, 6 714 ББМ, 2 456 артиллерийских систем и 303 самолета.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.03.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 154 830 (+1 060) человек ликвидировано,
- танков – 3 432 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 6 714 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 2 456 (+23) ед,
- РСЗО – 488 (+0) ед,
- средств ПВО – 253 (+3) ед,
- самолетов – 303 (+1) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 095 (+9) ед,
- крылатых ракет – 873 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 323 (+16) ед,
- специальной техники – 236 (+2) ед.
Данные уточняются.