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Защитники за сутки уничтожили 23 артиллерийские системы врага, самолет и более 1000 оккупантов

Ирина БалачукВторник, 7 марта 2023, 08:12
Защитники за сутки уничтожили 23 артиллерийские системы врага, самолет и более 1000 оккупантов
Фото из Facebook Оперативного командования "Юг"

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 154 тысячи 830 военных, 3 432 танка, 6 714 ББМ, 2 456 артиллерийских систем и 303 самолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 154 830 (+1 060) человек ликвидировано,
  • танков – 3 432 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 714 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 2 456 (+23) ед,
  • РСЗО – 488 (+0) ед,
  • средств ПВО – 253 (+3) ед,
  • самолетов – 303 (+1) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 095 (+9) ед,
  • крылатых ракет – 873 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 323 (+16) ед,
  • специальной техники – 236 (+2) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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