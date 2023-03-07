По всей Украине раздавались сирены воздушной тревоги

Карта тревог по состоянию на 10:37 7 марта. Скриншот с alerts.in.ua

Утром 7 марта по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Опасность продолжалась чуть больше 20 минут.

Источник: карта тревог

Детали: В 10:31 сирены начали звучать в Винницкой области, через минуту – в столице. А еще через несколько минут распространились на всю территорию страны.

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Обновлено. В 10:56 тревоги начали отменять. Сначала отбой прозвучал в Киеве и Винницкой области. А через несколько минут тревоги отменили по всей Украине.