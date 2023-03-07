По всей Украине раздавались сирены воздушной тревоги
Вторник, 7 марта 2023, 10:00
Утром 7 марта по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Опасность продолжалась чуть больше 20 минут.
Источник: карта тревог
Детали: В 10:31 сирены начали звучать в Винницкой области, через минуту – в столице. А еще через несколько минут распространились на всю территорию страны.
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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
Обновлено. В 10:56 тревоги начали отменять. Сначала отбой прозвучал в Киеве и Винницкой области. А через несколько минут тревоги отменили по всей Украине.