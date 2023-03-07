В Кабмине назвали зарплату Шмыгаля за январь

В январе 2023 года премьер-министру Украины Денису Шмыгалю насчитали 76 270 гривен зарплаты.

Источник: ответ секретариата Кабинета министров на запрос "Украинской правды"

Детали: Из этой суммы в более 76 тысяч гривен Шмыгаль уплатил 14 872 гривны налогов (13 728 НДФЛ и 1 444 военного сбора) и по факту получил 61 397 гривен.

За аналогичный месяц предыдущего 2022 года Шмыгалю начислили чуть меньше – 70 970 гривен или 57 130 гривен "на руки".

Всем вице-премьерам правительства в январе 2023 года начислили примерно одинаковые выплаты – на уровне 75-76 тысяч гривен. Эта сумма включает в себя оклад, налоги, а у некоторых – средства за командировки и отпуска.

Точные начисленные суммы выглядят так:

первому вице-премьеру, министру экономики Юлии Свириденко – 75 854 гривны,

вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной – 76 270 гривен,

вице-премьеру, министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук – 76 528 гривен,

вице-премьеру, министру по цифровой трансформации Михаилу Федорову – 76 328 гривен,

вице-премьеру по восстановлению Украины, министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову – 76 270 гривен.

министру Кабинета министров Олегу Немчинову – 76 270 гривен.

СКРИНШОТ ИЗ ОТВЕТА КАБМИНА НА ЗАПРОС УП

Если же говорить сугубо о должностном окладе, то есть фиксированной сумме выплат, которую ежемесячно начисляют премьеру и вице-премьерам (до вычета налогов), то наибольшую сумму имеют Шмыгаль, Стефанишина и Немчинов – по 76 270 гривен. Наименьшую – Свириденко, 37 152 гривны.

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