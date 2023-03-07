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Украина получит Patriot, стоит дождаться официальной информации – Воздушные силы

Валентина РоманенкоВторник, 7 марта 2023, 13:07
Украина получит Patriot, стоит дождаться официальной информации – Воздушные силы
СИСТЕМА PATRIOT В ПОЛЬШЕ, ФОТО PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES

Украина получит зенитные ракетные комплексы Patriot, но стоит дождаться официальной информации от уполномоченных лиц.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, ответ на информационный запрос "Укринформа" в министерстве национальной обороны Польши

Прямая речь Игната: "Безусловно, Patriot будет в Украине. Решение принято, люди учатся... Когда увидите, что командующий Воздушных сил тестирует за рулем Patriot, то точно он уже будет в Украине. Или же мы сообщим о первом рашистском самолете, который собьет тот Patriot (до 150 километров аэродинамические цели они могут сбивать и до 40 км - баллистику)".

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Детали: 7 марта ряд СМИ со ссылкой на испанское издание La Razon, где было обнародовано интервью с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, написали, что Украина уже получила систему ПВО Patriot.

В то же время "Укринформу" в министерстве отметили, что появление в испанском издании упоминания от польского министра о получении Украиной ЗРК Patriot, очевидно, связано с ошибкой при переводе.

Мол, Блащак в интервью La Razon не говорил, что Украина уже получила ЗРК Patriot, а утвердил, что положительное решение о передаче Киеву этой системы ПВО было принято благодаря усилиям Польши.

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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