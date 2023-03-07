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В Чехии неизвестные похитили принадлежавшего Кадырову жеребца за 17 тысяч евро

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 14:12
В Чехии неизвестные похитили принадлежавшего Кадырову жеребца за 17 тысяч евро
РАМЗАН КАДЫРОВ, ФОТО ТАСС

Неизвестный злоумышленник похитил из конюшни в чешском селе Крабчице породистого коня, племенная стоимость которого, по данным чешской полиции, составляет почти 400 тысяч крон (17 тысяч евро).

Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь полиции Чехии Павла Кофрова, передает "Европейская правда".

"Кража лошади, вероятно, произошла в ночь с 3 на 4 марта 2023 года", - сказала она, добавив, что вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и забрал племенного жеребца.

"У 16-летнего гнедого на лбу есть метка в виде белой звезды неправильной формы, а часть правой задней ноги ниже голеностопного сустава - тоже белого цвета", - добавила Кофрова.

Blesk.cz пишет, что похищенная породистая лошадь принадлежала чеченскому "мяснику" Рамзану Кадырову. Чехия заморозила его имущество, в том числе несколько лошадей, на основании международных санкций.

 

Сайт jezdci.cz сообщает, что Кадыров купил коня весной 2012 года в немецкой конюшне WH Sport International с намерением, чтобы он успешно выступил на самых дорогих на то время гонках в мире - чемпионате мира в Дубае, где Зазу в итоге финишировал пятым.

Чеченский лидер Кадыров известен тем, что на протяжении многих лет заискивал перед хозяином Кремля. Пять лет назад он сказал, что Путин - супергерой и надеется остаться у власти на всю жизнь. Сам Кадыров часто называет себя "пешкой" Путина.

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Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею освобождения народов, населяющих нынешнюю Россию, и образования ими независимых государств.

Темы: КадыровЧехия
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