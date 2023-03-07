Польша на этой неделе отправит в Украину 10 танков Leopard
Вторник, 7 марта 2023, 14:41
Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что в ближайшие дни в Украину прибудут 10 из 14 обещанных танков Leopard 2 немецкого производства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
"Четыре танка уже в Украине, еще 10 поедут в Украину на этой неделе", - сказал Блащак.
Польша первой из западных союзников передала Украине современные танки Leopard. Также Варшава предоставит 60 танков PT-91 Twardy.
Ранее сообщалось, что немецкие власти обратились к Швейцарии с просьбой одобрить продажу 96 списанных танков Leopard 2 концерну Rheinmetall.
В конце января Германия согласилась разрешить другим странам отправлять в Украину танки немецкого производства.