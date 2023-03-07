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Кабмин одобрил принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий

Валентина РоманенкоВторник, 7 марта 2023, 15:07
Кабмин одобрил принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий
иллюстративное фото

Кабинет министров одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

Источник: Минреинтеграции в Telegram

Детали: Основанием для проведения обязательной эвакуации отныне является решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

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Обязательная эвакуация принудительно детей будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, лица, которое их заменяет, или другого законного представителя.

Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается.

Указано, что сейчас под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.

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Прямая речь вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук: "Обязанность государства - оберегать жизнь и здоровье ребенка. Принятое сегодня решение должно побудить родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. Если взрослые не способны позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство".

Что предшествовало: Верещук сообщила, что несмотря на напряженную ситуацию в Бахмуте Донецкой области, в городе остаются дети и часть жителей.

"В Бахмуте по состоянию на сегодня остается менее 4 тысяч человек, как минимум 38 детей", - сказала она.

Темы: эвакуациядетивойнаКабинет министров
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