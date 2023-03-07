Буданов в апреле 2022 года участвовал в штурме Русской Лозовой на Харьковщине
Вторник, 7 марта 2023, 16:22
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов участвовал в спецоперации по освобождению поселка Русская Лозовая на Харьковщине в конце апреля 2022 года.
Источник: комментарий командира спецподразделения Kraken с позывным Вито, репортаж УП
Цитата: "Сейчас можно говорить - на это задание приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм"
Детали: Первыми в Русскую Лозовую заходили бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Kraken". Зачистка продолжалась несколько суток.
Враг пытался несколько раз вернуть утраченные позиции, пока окончательно не отошел и не закрепился в поселке Питомник.
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