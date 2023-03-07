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NYT утверждает, что "Северные потоки" взорвали "оппоненты Путина" - не исключено, что украинцы

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 17:50
NYT утверждает, что Северные потоки взорвали оппоненты Путина - не исключено, что украинцы
ФОТО: TWITTER ЕП

Авторитетное американское либеральное издание The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как утверждается в статье, новые разведданные США свидетельствуют о причастности к диверсии "проукраинской группы", в состав которой входили противники президента России Владимира Путина. Более конкретной информации о том, кто именно стоял за организацией подрывов "Северных потоков", не приводится.

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"Чиновники, которые ознакомились с разведывательными данными, заявили, что, по их мнению, диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России, или же и теми, и теми", - отмечается в статье The New York Times.

Также утверждается, что нет доказательств причастности к нападению ни официальных властей Украины или граждан США или Британии, о чем не раз говорила российская сторона, ни правительства собственно России, которую Киев и некоторые европейские страны считали виновной в подрыве собственных газопроводов для дестабилизации энергетического рынка в Европе.

Что касается способа совершения диверсии, то собеседники NYT склоняются к версии, что взрывчатка была заложена на "Северные потоки" с помощью опытных водолазов, которые не работали на военные или разведывательные службы, "но не исключено, что исполнители в прошлом прошли специализированную государственную подготовку".

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Собеседники издания отказались раскрыть характер разведданных, способы их получения или какие-либо детали относительно весомости содержащихся в них доказательств, а также заявили, что "не имеют окончательных выводов" относительно диверсий на "Северных потоках".

Отдельно NYT отмечает, что источники "разделились во мнениях относительно того, насколько важна новая информация", но выразили оптимизм, что в дальнейшем смогут получить больше информации о диверсиях, которые позволят установить причастных к ним.

Отметим, что авторы публикации в The New York Times в октябре 2021 года со ссылкой на американские спецслужбы писали, что убийство Дарьи Дугиной, дочери "идеолога Путина" Александра Дугина, было результатом тайной операции, проведенной кем-то в украинской власти.

Напомним, в конце сентября 2022 года после взрывов у датского острова Борнхольм в Балтийском море было обнаружено всего четыре утечки на двух трубопроводах. Места взрывов расположены в международных водах в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Они, а также Германия ведут отдельные расследования.

Как сообщалось, после взрывов ЕС и НАТО создали рабочую группу для совместной защиты критической инфраструктуры.

Темы: Северный поток-2диверсантыСМИ
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