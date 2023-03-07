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У Зеленского ответили на статью об украинском следе в подрыве "Северных потоков"

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 20:15
У Зеленского ответили на статью об украинском следе в подрыве Северных потоков
михаил подоляк, Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не имеет информации о каких-то проукраинских агентах, которые могли это сделать.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий он опубликовал после распространения в СМИ материала The New York Times со ссылкой на источники в США.

"Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, должен отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации о "проукраинских группах по подрыву". Что произошло с "Северными потоками"? "Они затонули", как говорят в самой РФ", - отреагировал Подоляк.

Напомним, The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведывательного сообщества. Там якобы предполагают, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Также утверждается, что нет доказательств причастности к нападению ни официальных властей Украины или граждан США или Британии, о чем не раз говорила российская сторона, ни правительства собственно России, которую Киев и некоторые европейские страны считали виновной в подрыве собственных газопроводов для дестабилизации энергетического рынка в Европе.

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Темы: Офис президентаСеверный поток-2СМИ
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