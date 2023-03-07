Германия и США прокомментировали сливы СМИ об "украинском следе" во взрывах на "Северных потоках"

Германия и Соединенные Штаты призвали дождаться официальных результатов расследования диверсий на "Северных потоках" в Балтийском море осенью 2022 года, прежде чем говорить о вероятной причастности тех или иных сторон к ней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель федерального правительства Германии на просьбу прокомментировать публикации СМИ, где указывалось на причастность "проукраинской группы" к взрывам на российских газопроводах, отметил, что эту информацию в Берлине приняли к сведению, но комментировать не будут.

Реклама:

"Федеральная прокуратура расследует это дело с начала октября 2022 года. Таким образом, она имеет суверенитет над процедурой", - говорится в комментарии.

В свою очередь координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам во вторник, что Вашингтон ждет завершения расследований, которые продолжаются в Германии, Швеции и Дании.

"Мы считаем, и президент (Джо Байден) сказал об этом, что это акт саботажа. Но мы должны позволить этим расследованием завершиться, и только тогда мы должны рассматривать, какие дальнейшие действия могут быть или не быть целесообразными", - сказал Кирби.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times также опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не имеет информации о каких-то проукраинских агентах, которые могли это сделать.