Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия и США прокомментировали сливы СМИ об "украинском следе" во взрывах на "Северных потоках"

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 21:26

Германия и Соединенные Штаты призвали дождаться официальных результатов расследования диверсий на "Северных потоках" в Балтийском море осенью 2022 года, прежде чем говорить о вероятной причастности тех или иных сторон к ней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель федерального правительства Германии на просьбу прокомментировать публикации СМИ, где указывалось на причастность "проукраинской группы" к взрывам на российских газопроводах, отметил, что эту информацию в Берлине приняли к сведению, но комментировать не будут.

"Федеральная прокуратура расследует это дело с начала октября 2022 года. Таким образом, она имеет суверенитет над процедурой", - говорится в комментарии.

В свою очередь координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам во вторник, что Вашингтон ждет завершения расследований, которые продолжаются в Германии, Швеции и Дании.

"Мы считаем, и президент (Джо Байден) сказал об этом, что это акт саботажа. Но мы должны позволить этим расследованием завершиться, и только тогда мы должны рассматривать, какие дальнейшие действия могут быть или не быть целесообразными", - сказал Кирби.

Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times также опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

ВИДЕО ДНЯ

А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не имеет информации о каких-то проукраинских агентах, которые могли это сделать.

Темы: ГерманияСШАСеверный поток-2
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Грузии на акции протеста оппозиция требует отставки правительства и досрочных выборов

Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардией

МВД Грузии заявляет, что отпустило часть задержанных на протестах

Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену

Организаторы Оскара во второй раз отклонили заявку на выступление Зеленского

Путин собирается вести войну против Украины годами – разведка США

Все новости...
Германия
В Германии установили, что яхту, с которой взорвали "Северные потоки", арендовали у украинцев - СМИ
В Германии возникли проблемы с танками для сил наивысшего уровня боеготовности НАТО - СМИ
Украина и Германия совместно разоблачили сеть хакеров-вымогателей
Последние новости
03:13
Сумщина: россияне обстреляли из артиллерии 3 громады
02:35
СБУ задержала экс-директора "Антонова", суд арестовал его на 2 месяца – СМИ
01:31
"Шахтер" и "Фейеноорд" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
00:50
обновлено от 23:56В Гамбурге произошла стрельба: есть погибшие
00:25
Целенаправленные удары РФ по гражданскому населению являются военным преступлением – глава Еврокомиссии
00:16
обновленоПосле обстрела россиян в Запорожье начались проблемы с электричеством
23:56
Первые украинские капелланы проходят обучение и военную подготовку
23:53
Ракетный обстрел россиян унес жизни 6 украинцев – Зеленский
23:28
Зеленский: глава Еврокомиссии высоко оценила прогресс Украины в антикоррупционном направлении
22:52
В ЕС надеются, что Косово и Сербия достигнут окончательного соглашения 18 марта
Все новости...