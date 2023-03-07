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Президент Грузии поддержала протесты и обещает ветировать скандальный закон об "иноагентах"

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 22:25
Президент Грузии поддержала протесты и обещает ветировать скандальный закон об иноагентах
САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в экстренном обращении во вторник из Нью-Йорка, где она сейчас находится с визитом, обратилась к участникам протестов против противоречивого законопроекта об "иноагентах" и выразила им свою поддержку.

Как сообщает "Европейская правда", выступление Зурабишвили цитирует телеканал "Мтавари".

"Обращаюсь к вам, кто стоит сегодня вечером на Руставели, потому что я была там много раз. Вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не позволит никому лишить ее этого будущего", - подчеркнула она.

Президент Грузии подчеркнула, что законопроект об "иноагентах" не нужен стране, и заявленные ранее обещания власти направить его в Венецианскую комиссию не имеют смысла, потому что она "очень хорошо знает, что это за закон".

"С первого же дня я говорила, что наложу вето на этот закон. Обсуждать его подробности не считаю нужным", - подчеркнула Зурабишвили.

Заметим, что парламент имеет возможность преодолеть президентское вето, как это уже было в прошлом году относительно так называемого закона о прослушке, который критиковали Европейский Союз и правозащитники.

Напомним, вечером 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени наследует российское законодательство об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

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Посольство США назвало эти события "черным днем для грузинской демократии". В грузинской столице Тбилиси продолжаются протесты возле парламента, их участники применили против правоохранителей коктейль Молотова. Спецназовцы в свою очередь применили перцовый газ и водометы.

Смотрите также: Иноагенты, проблема Саакашвили и санкции - Грузия у точки невозврата в отношениях с Западом

Темы: Грузияпрезидентмитингизаконодательство
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