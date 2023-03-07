Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Грузии поддержала протесты и обещает ветировать скандальный закон об "иноагентах"

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 21:25
Президент Грузии поддержала протесты и обещает ветировать скандальный закон об иноагентах
САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в экстренном обращении во вторник из Нью-Йорка, где она сейчас находится с визитом, обратилась к участникам протестов против противоречивого законопроекта об "иноагентах" и выразила им свою поддержку.

Как сообщает "Европейская правда", выступление Зурабишвили цитирует телеканал "Мтавари".

"Обращаюсь к вам, кто стоит сегодня вечером на Руставели, потому что я была там много раз. Вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не позволит никому лишить ее этого будущего", - подчеркнула она.

Реклама:

Президент Грузии подчеркнула, что законопроект об "иноагентах" не нужен стране, и заявленные ранее обещания власти направить его в Венецианскую комиссию не имеют смысла, потому что она "очень хорошо знает, что это за закон".

"С первого же дня я говорила, что наложу вето на этот закон. Обсуждать его подробности не считаю нужным", - подчеркнула Зурабишвили.

Заметим, что парламент имеет возможность преодолеть президентское вето, как это уже было в прошлом году относительно так называемого закона о прослушке, который критиковали Европейский Союз и правозащитники.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, вечером 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени наследует российское законодательство об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

Посольство США назвало эти события "черным днем для грузинской демократии". В грузинской столице Тбилиси продолжаются протесты возле парламента, их участники применили против правоохранителей коктейль Молотова. Спецназовцы в свою очередь применили перцовый газ и водометы.

Смотрите также: Иноагенты, проблема Саакашвили и санкции - Грузия у точки невозврата в отношениях с Западом

Темы: Грузияпрезидентмитингизаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
В бою под Бахмутом погиб Герой Украины "Да Винчи"
Зеленский: Захват Бахмута откроет РФ путь к другим городам, но никто не должен быть окружен
В Болгарии признали конституционной военную помощь Украине
Канада расширяет программу военной подготовки украинцев - премьер
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: