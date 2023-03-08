Защитники уничтожили еще 700 оккупантов и 4 вражеских танка
Среда, 8 марта 2023, 07:55
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 700 захватчиков, 4 вражеских танка, 9 боевых бронированных машин и другую технику россиян.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 155 530 (+700) человек ликвидировано,
- танков – 3436 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 6 723 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 2 463 (+7) ед,
- РСЗО – 488 (+0) ед,
- средств ПВО – 253 (+0) ед,
- самолетов – 303 (+0) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 098 (+3) ед,
- крылатых ракет – 873 (+0) ед,
- кораблей/ катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 330 (+7) ед,
- специальной техники – 236 (+0) ед.
"Данные уточняются", – добавляют в штабе.
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