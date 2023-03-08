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Защитники уничтожили еще 700 оккупантов и 4 вражеских танка

Ольга ГлущенкоСреда, 8 марта 2023, 07:55
Защитники уничтожили еще 700 оккупантов и 4 вражеских танка
фото Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 700 захватчиков, 4 вражеских танка, 9 боевых бронированных машин и другую технику россиян.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 155 530 (+700) человек ликвидировано,
  • танков – 3436 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 723 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 2 463 (+7) ед,
  • РСЗО – 488 (+0) ед,
  • средств ПВО – 253 (+0) ед,
  • самолетов – 303 (+0) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 098 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 873 (+0) ед,
  • кораблей/ катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 330 (+7) ед,
  • специальной техники – 236 (+0) ед.

"Данные уточняются", – добавляют в штабе.

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Темы: Генштабвойна
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