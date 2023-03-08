Генсек ООН прибыл в Киев
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Украину.
Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос информационного агентства dpa, передает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.
Генсек ООН прибыл в столицу Украины Киев ночью.
Во время своего третьего визита в Украину с начала войны 73-летний Гутерреш встретится с президентом Владимиром Зеленским для переговоров о продлении зерновой сделки.
Контракт на экспорт украинского зерна через контролируемое Россией Черное море истекает 18 марта, и ООН настаивает на очередном продлении.
Ранее СМИ сообщили, что Украина начала онлайн-переговоры с партнерами о продлении Черноморской зерновой инициативы, направленной на то, чтобы Киев мог продолжать поставки зерна на мировые рынки.
Инициатива была основана при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции в июле прошлого года, а в ноябре она была продлена. Ее срок действия истекает 18 марта, если не будет достигнута договоренность о продлении.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что Анкара прилагает все усилия для продления действия "зерновой сделки".
Россия заявила, что согласится на продление Черноморского зернового соглашения только в том случае, если будут учтены интересы ее собственных сельхозпроизводителей.