Генсек ООН прибыл в Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос информационного агентства dpa, передает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Генсек ООН прибыл в столицу Украины Киев ночью.

Реклама:

Во время своего третьего визита в Украину с начала войны 73-летний Гутерреш встретится с президентом Владимиром Зеленским для переговоров о продлении зерновой сделки.

Контракт на экспорт украинского зерна через контролируемое Россией Черное море истекает 18 марта, и ООН настаивает на очередном продлении.

Ранее СМИ сообщили, что Украина начала онлайн-переговоры с партнерами о продлении Черноморской зерновой инициативы, направленной на то, чтобы Киев мог продолжать поставки зерна на мировые рынки.

ВИДЕО ДНЯ

Инициатива была основана при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции в июле прошлого года, а в ноябре она была продлена. Ее срок действия истекает 18 марта, если не будет достигнута договоренность о продлении.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что Анкара прилагает все усилия для продления действия "зерновой сделки".

Россия заявила, что согласится на продление Черноморского зернового соглашения только в том случае, если будут учтены интересы ее собственных сельхозпроизводителей.