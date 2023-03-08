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Резников о "следе Украины" в подрыве газопроводов РФ: Было бы комплиментом, но это не мы

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 11:00

Министр обороны Алексей Резников отрицает причастность украинских официальных структур к подрыву газопроводов РФ в Балтийском море на фоне публикаций в западной прессе об "украинском следе".

Об этом Резников сказал в Стокгольме, куда прибыл для участия в заседании министров обороны страны ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Для меня это довольно странная история, она не имеет ничего общего с нами. Я думаю, что официальное расследование, проводимое соответствующими властными структурами, опишет все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наша деятельность", - сказал глава Минобороны Украины.

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Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times также опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, куда могли входить россияне и украинцы.

А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не имеет информации о каких-то проукраинских агентах, которые могли это сделать.

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Темы: РезниковСеверный поток-2
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