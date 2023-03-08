Украина получит танки Leopard из Германии и Португалии до конца марта

Основные боевые танки Leopard, обещанные Германией и Португалией, будут доставлены в Украину до конца марта.

Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину в этом месяце", - сказал Писториус в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Швеции.

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Танки прибудут в страну с подготовленными экипажами, а затем могут отправиться на фронт.

Накануне стало известно, что на этой неделе Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2A4 после передачи четырех в прошлом месяце.

Кроме того, Польша заявила о готовности создать центр технического обслуживания немецких танков Leopard, переданных Украине.