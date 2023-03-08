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Иран тайно поставил РФ большое количество пуль, артиллерийских и минометных снарядов - Sky News

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 13:27

Иран тайно поставил России большое количество пуль, артиллерийских и минометных снарядов для использования в войне против Украины и планирует прислать больше.

Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в службах безопасности, пишет "Европейская правда".

Источник утверждает, что в январе из иранского порта вышли два грузовых судна под российским флагом, которые направлялись в Россию через Каспийское море.

Предполагаемый груз состоял из примерно 100 миллионов патронов различного калибра - 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм - для использования в таких видах оружия, как пистолеты, штурмовые винтовки и пулеметы.

По словам источника, корабли также перевозили ряд других боеприпасов, включая примерно 300 тысяч снарядов, таких как 40-мм гранаты для гранатометов, 107-мм противотанковые ракеты и минометные мины различных размеров - 60-мм, 81-мм и 120-мм, а также артиллерийские снаряды (130-мм, 122-мм и 152-мм) и бронебойные снаряды (115-мм и 125-мм).

Кроме того, источник сообщил, что на борту было около 10 тысяч бронежилетов и шлемов.

Источник отметил, что Москва заплатила за боеприпасы наличными и таким образом обошла западные санкции против нее и против Ирана.

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Суда, которые вероятно участвовали в перевозке груза, имеют название Musa Jalil и Begey. Оба плавают под российским флагом. Один из кораблей, по словам источника, вышел из Ирана примерно 10 января, а другой - примерно 12 января. На борту у них было около 200 контейнеров.

Источник настаивает на уверенности в своей оценке количества боеприпасов, которые перевозились кораблями. "Двести контейнеров на двух кораблях способны перевозить такое количество боеприпасов", - сказал собеседник издания.

Независимо проверить, что именно перевозили суда, не удалось.

Новая "помощь" дополняет предыдущие обвинения в адрес Тегерана в том, что он предоставил Москве сотни смертоносных беспилотников, которые сыграли критическую роль в попытках уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

"Россия продолжает использовать Иран как тыловую базу", - отметил источник в службах безопасности, описывая тесные военные связи между двумя странами.

Западные и украинские официальные лица также предупреждали, что Иран может поставить РФ гораздо более смертоносные баллистические ракеты, но доказательств этого пока нет.

Напомним, по данным СМИ, Россия заключила с Ираном тайное соглашение о возвращении обогащенного урана, вывезенного в рамках ядерного соглашения 2015 года.

Темы: ИранРосcияоружие
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