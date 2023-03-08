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В Киеве призывают сократить комендантский час, у КГВА – противоположная позиция

Валентина РоманенкоСреда, 8 марта 2023, 16:19
В Киеве призывают сократить комендантский час, у КГВА – противоположная позиция
иллюстративное фото из открытых источников

Петиция с призывом сократить в Киеве комендантский час набрала необходимое количество голосов для рассмотрения, в то же время местные власти пока не видят оснований для сокращения продолжительности ограничения.

Источник: сайт Киевского городского совета, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в комментарии "Громадському"

Детали: Петиция призывает ввести комендантский час с 00:00 до 5:00. Сейчас он длится с 23:00 до 05:00. Автор петиции объяснил свою инициативу тем, что сейчас большинство наемных работников не имеет возможности вовремя попасть домой.

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В качестве альтернативы сокращению комендантского часа он предлагает увеличить время движения общественного транспорта.

Петиция набрала более 6 тысяч голосов, этого достаточно, чтобы ответственные чиновники рассмотрели запрос.

В то же время начальник Киевской ГВА Сергей Попко отметил, что сейчас продолжительность комендантского часа в столице обоснована требованиями безопасности граждан и содействия выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей.

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По его словам, КГВА регулярно пересматривает вопрос продолжительности комендантского часа, впрочем, сократить его можно будет только после того, как военные получат для этого все основания: гарантии безопасности населения, возможность выполнять оборонительные мероприятия, служебные, боевые задачи и тому подобное.

Попко добавил, что в случае принятия такого решения КГВА сразу уведомит об этом общественность.

Прямая речь: "Прошу всех отнестись с пониманием. Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все безопаснее - то это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают для вашей безопасности! И если для защиты и спокойствия людей нам нужно будет придерживаться определенного комендантского часа - мы будем это делать. Для вашего же блага".

Что предшествовало: В последние месяцы продолжительность ограничения на ночное передвижение по улице уже сокращали в нескольких областях. Осенью и зимой на Львовщине, Житомирщине, Николаевщине, Ровенщине, Одесщине и Волыни комендантский час сократили до пяти часов (с 00:00 до 05:00). В то же время на Харьковщине и Полтавщине продолжительность уменьшили до 6 часов (с 23:00 до 05:00).

Как известно, во время комендантского часа запрещено находиться на улице без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

Темы: Киевкомендантский час
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