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Латвия передает Украине первые конфискованные у пьяных водителей авто

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 17:31

Правительство Латвии приняло решение безвозмездно передать Украине восемь автомобилей, конфискованных в стране у пьяных водителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Автомобили будут переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета.

Министр финансов Арвил Ашераденс заявил, от идеи до воплощения прошло чуть больше месяца. К процессу активно подключились Служба государственных доходов, правительство, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, а депутаты единогласно поддержали поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.

В соответствии с законом конфискованные транспортные средства могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинского общества.

Это еще один способ, которым Латвия поможет Украине в борьбе с российской агрессией.

Темы: Латвияавто
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