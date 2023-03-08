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Спикер Палаты представителей США отказался от приглашения Зеленского приехать в Украину

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 18:08
Спикер Палаты представителей США отказался от приглашения Зеленского приехать в Украину
Кевин Маккарти. иллюстративное фото из Википедии

Президент Владимир Зеленский пригласил спикера Палаты представителей США, республиканца Кевина Маккарти посетить Украину с визитом, но тот отказался, заявив, что не нуждается в поездке для принятия решений о помощи Киеву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В интервью, которое вышло на телеканале, Зеленский пригласил Маккарти посетить Украину, чтобы собственными глазами увидеть, что там происходит - так он прокомментировал слова политика о "безлимитном чеке" помощи, который якобы выписывается Киеву.

"Господин Маккарти должен приехать сюда, чтобы увидеть, как мы работаем, что здесь происходит, что для нас вызвала война, какие люди сейчас воюют, кто воюет сейчас. А потом после этого делать свои предположения", - сказал президент.

В комментарии CNN Маккарти заявил, что не планирует посещать Украину, и вместо этого раскритиковал президента Джо Байдена за недостаточно быстрые действия по помощи Киеву.

"Позвольте очень четко прояснить то, что я сказал: никаких безлимитных чеков, ладно? Итак, с этой точки зрения, мне не нужно ехать в Украину, чтобы понять, где есть безлимитный чек, а где нет", - подчеркнул спикер Палаты представителей.

Я буду продолжать получать разведданные и другие сообщения, но мне не нужно ехать в Украину или Киев, чтобы увидеть это. И моя позиция всегда заключалась в том, что я не буду выписывать безлимитный чек ни на что", - добавил он.

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Как спикер Палаты представителей, Маккарти должен учитывать различные взгляды внутри своей Республиканской партии относительно предоставления дополнительной помощи Украине. Хотя в Конгрессе существует двухпартийная поддержка Киева, некоторые республиканцы в Палате представителей призывают прекратить предоставлять ему дальнейшую военную и финансовую помощь.

Напомним, избранный в январе спикером Палаты представителей Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с Россией, но не соглашается выписывать, по его словам, "безлимитный чек".

Республиканцы также ранее выступали за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву - это не означает ее уменьшения, но процедурно может ее замедлить.

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Темы: США
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