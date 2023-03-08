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Спикер Палаты представителей США отказался от приглашения Зеленского приехать в Украину

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 17:08
Спикер Палаты представителей США отказался от приглашения Зеленского приехать в Украину
Кевин Маккарти. иллюстративное фото из Википедии

Президент Владимир Зеленский пригласил спикера Палаты представителей США, республиканца Кевина Маккарти посетить Украину с визитом, но тот отказался, заявив, что не нуждается в поездке для принятия решений о помощи Киеву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В интервью, которое вышло на телеканале, Зеленский пригласил Маккарти посетить Украину, чтобы собственными глазами увидеть, что там происходит - так он прокомментировал слова политика о "безлимитном чеке" помощи, который якобы выписывается Киеву.

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"Господин Маккарти должен приехать сюда, чтобы увидеть, как мы работаем, что здесь происходит, что для нас вызвала война, какие люди сейчас воюют, кто воюет сейчас. А потом после этого делать свои предположения", - сказал президент.

В комментарии CNN Маккарти заявил, что не планирует посещать Украину, и вместо этого раскритиковал президента Джо Байдена за недостаточно быстрые действия по помощи Киеву.

"Позвольте очень четко прояснить то, что я сказал: никаких безлимитных чеков, ладно? Итак, с этой точки зрения, мне не нужно ехать в Украину, чтобы понять, где есть безлимитный чек, а где нет", - подчеркнул спикер Палаты представителей.

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Я буду продолжать получать разведданные и другие сообщения, но мне не нужно ехать в Украину или Киев, чтобы увидеть это. И моя позиция всегда заключалась в том, что я не буду выписывать безлимитный чек ни на что", - добавил он.

Как спикер Палаты представителей, Маккарти должен учитывать различные взгляды внутри своей Республиканской партии относительно предоставления дополнительной помощи Украине. Хотя в Конгрессе существует двухпартийная поддержка Киева, некоторые республиканцы в Палате представителей призывают прекратить предоставлять ему дальнейшую военную и финансовую помощь.

Напомним, избранный в январе спикером Палаты представителей Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с Россией, но не соглашается выписывать, по его словам, "безлимитный чек".

Республиканцы также ранее выступали за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву - это не означает ее уменьшения, но процедурно может ее замедлить.

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Темы: США
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