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Спецназовцы "А" сожгли российский "Солнцепек" прямо в момент залпа – СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 8 марта 2023, 18:50
Спецназовцы А сожгли российский Солнцепек прямо в момент залпа – СБУ
"СОЛНЦЕПЕК" ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили FPV-дроном российский "Солнцепек".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа. "Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета".

Работаем дальше до полной Победы".

Детали: Направление и время эффективной работы спецназовцев не раскрывается.

Справка: ТОС-1А "Солнцепек" является модификацией российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1 "Буратино".

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Такие системы Россия применяла во Второй чеченской войне.

Темы: СБУвойна
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