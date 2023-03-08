Спецназовцы "А" сожгли российский "Солнцепек" прямо в момент залпа – СБУ
Среда, 8 марта 2023, 17:50
Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили FPV-дроном российский "Солнцепек".
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа. "Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета".
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Работаем дальше до полной Победы".
Детали: Направление и время эффективной работы спецназовцев не раскрывается.
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Справка: ТОС-1А "Солнцепек" является модификацией российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1 "Буратино".
Такие системы Россия применяла во Второй чеченской войне.