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Трамп признался, что мог бы "позволить" РФ оккупировать часть Украины, чтобы избежать войны

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 18:31
Трамп признался, что мог бы позволить РФ оккупировать часть Украины, чтобы избежать войны
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на месте Джо Байдена договорился бы с Россией о недопущении полномасштабного вторжения в Украину даже ценой оккупации дополнительных украинских территорий.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В интервью для ведущего Fox News Шона Хеннити в понедельник, комментируя события в Украине, Трамп напомнил, как при предыдущих президентах Россия оккупировала части Грузии и Украины, а во времена Байдена вообще получила "шведский стол".

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"А при Трампе они, Россия, ничего не захватили. Потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине), есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы", - пояснил 45-ый президент.

Как обратило внимание издание The Daily Beast, когда вечером в понедельник Шон Хеннити показал отрывки интервью с Трампом в своей телевизионной передаче, там были вырезаны отрывки с его предложениями позволить РФ захватить часть территории Украины.

Вместо этого, вскоре после того, как Трамп говорит: "Я мог бы это сделать (провести переговоры)", аудиозапись продолжается на месте, где бывший американский президент сетует, что "Китай больше не уважает Соединенные Штаты".

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Ранее Трамп, который сейчас является главным претендентом на участие в выборах президента США от Республиканской партии, заявлял, что мог бы решить войну в Украине за 24 часа, устроив личные переговоры Зеленского и Путина.

Отметим, что еще в прошлом году 45-й президент США высказывал противоречивые взгляды на причины и способы решения войны. Еще в конце февраля Дональд Трамп осудил вторжение России в Украину и сказал, что молится за украинцев, после того как в начале недели восхвалял "гениальность" Путина.

Позже он заявил, что Соединенные Штаты должны отдавать приоритет финансированию безопасности школ перед помощью Украине. А чтобы войны не произошло, Киев должен отказаться от Крыма и вступления в НАТО.

Темы: ТрампРосcиявойнаСША
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