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В 2023 году Россия может перейти к обороне в Украине из-за недостатка ресурсов - разведка США

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 20:30
В 2023 году Россия может перейти к обороне в Украине из-за недостатка ресурсов - разведка США
GETTY IMAGES

Американское разведывательное сообщество считает, что России пока не хватает боеприпасов и войск, чтобы в 2023 году получить значительные территориальные достижения в Украине, поэтому она может перейти к стратегии удержания и обороны имеющихся позиций, затягивая войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times, на слушаниях в Сенате в среду заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

По ее словам, после последних неудач на поле боя президент России Владимир Путин начал осознавать проблемы, с которыми сталкиваются российские войска, и может скорректировать свою стратегию в краткосрочной перспективе.

"Даже несмотря на то, что российское наступление продолжается, они (россияне) несут большие потери. Путин, вероятно, лучше понимает пределы того, чего способны достичь его военные, и, похоже, сейчас сосредоточился на более ограниченных военных целях", - прокомментировала Хейнс.

Как отметила директор Нацразведки США, Россия может выбрать продолжение войны в Украине, даже если это будет означать длительные паузы в наступательных действиях, как лучший шанс достичь своих стратегических целей.

Хейнс также заявила, что, кроме потерь войск, Россия сталкивается с критическими проблемами морального духа и нехваткой боеприпасов.

"Если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не обнаружит значительные поставки боеприпасов из третьих стран, ей будет все сложнее поддерживать нынешний уровень наступательных операций в ближайшие месяцы", - спрогнозировала директор Национальной разведки США.

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"И, как следствие, они могут полностью перейти к содержанию и обороне территорий, которые они оккупировали. Если коротко, то мы не прогнозируем, что российские военные восстановятся достаточно в этом году, чтобы достичь значительных территориальных достижений", - подчеркнула она.

Ранее в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.

Темы: СШАРосcияразведкавойна
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