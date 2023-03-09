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Пентагон блокирует передачу Международному уголовному суду доказательств военных преступлений РФ – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 00:09
Пентагон блокирует передачу Международному уголовному суду доказательств военных преступлений РФ – СМИ
ФОТО: GETTY IMAGES

Министерство обороны США выступает против предоставления Международному уголовному суду доказательств военных преступлений России в Украине, собранных американскими спецслужбами, поскольку опасаются создания прецедента для привлечения к ответственности в будущем американцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале The New York Times.

По данным источников газеты, доказательства американской стороны касаются расследования главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, начатого после полномасштабного вторжения России в Украину год назад.

Речь идет, среди прочего, о материалах о решении российских чиновников намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

Собеседники NYT утверждают, что 3 февраля Совет национальной безопасности созвал заседание комитета руководителей, чтобы попытаться решить спор с обменом доказательствами, но министр обороны Ллойд Остин в очередной раз выразил возражения.

Пентагон выступает против сотрудничества с МКС, потому что боится создания прецедента, который может помочь проложить путь для преследования американцев. Остальная администрация Джо Байдена, включая разведывательные службы, Государственный департамент и министерство юстиции, выступает за предоставление суду доказательств.

Сам Байден еще не принял окончательного решения, добавляют источники NYT.

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Как известно, США не подписала Римский статут, на основе которого и заработал Международный уголовный суд. Позиция американских администраций заключалась в том, что МУС не может осуществлять юрисдикцию над гражданами стран, которые не являются участницами Римского статута - даже если военные преступления происходят на территории страны, которая является его участницей.

Эту позицию в последние годы критикуют некоторые американские юристы, указывая, что интерпретацию официального Вашингтона не разделяют в остальном мире. Кроме того, отмечают они, Римский статут предусматривает привлечение МУС только в отношении стран без судебных систем надлежащего уровня, способных рассматривать международные преступления, а США под этот критерий не подпадают.

В декабре 2022 года американский Конгресс изменил давние законодательные ограничения на сотрудничество с МУС, позволив США помогать в его расследованиях и возможных судебных преследованиях, связанных с войной в Украине.

Темы: СШАРосcия
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