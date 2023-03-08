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Враг бил по Сумщине из артиллерии и минометов

Ольга ГлущенкоСреда, 8 марта 2023, 23:36
Враг бил по Сумщине из артиллерии и минометов
фото: telegram Живицкого

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы территорий 4 громад Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В частности, враг обстреливал территории Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Юнаковской громад.

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Всего зафиксировано 21 прилет, 1 "очередь" из стрелкового автоматического оружия.

По Белопольской громаде утром осуществлен минометный обстрел – 8 прилетов.

По Юнаковской громаде россияне били из артиллерии (САУ) – 4  прилета.

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Великописаревская община: осуществлен обстрел из стрелкового автоматического оружия (1 "очередь"), в результате чего повреждено окно частного дома.

По Шалыгинской громаде был артиллерийский обстрел (9 прилетов).

Темы: Сумская областьобстрел
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