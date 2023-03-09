Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг бил по Сумщине из артиллерии и минометов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 марта 2023, 00:36
Враг бил по Сумщине из артиллерии и минометов
фото: telegram Живицкого

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы территорий 4 громад Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В частности, враг обстреливал территории Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Юнаковской громад.

Всего зафиксировано 21 прилет, 1 "очередь" из стрелкового автоматического оружия.

По Белопольской громаде утром осуществлен минометный обстрел – 8 прилетов.

По Юнаковской громаде россияне били из артиллерии (САУ) – 4  прилета.

Великописаревская община: осуществлен обстрел из стрелкового автоматического оружия (1 "очередь"), в результате чего повреждено окно частного дома.

ВИДЕО ДНЯ

По Шалыгинской громаде был артиллерийский обстрел (9 прилетов).

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Герой Мациевский, казненный за слова "Слава Украине", оказался гражданином Молдовы

Си Цзиньпин через неделю планирует встретиться с Путиным - Reuters

Сырский: Вагнеровцы пытаются прорваться в центр Бахмута, наступают с нескольких направлений

Отчет ЕС о соответствии Украины критериям будет в мае; Киев хочет выполнить все, кроме одного

Лучший фильм: стал известен победитель премии Оскар 2023

Между Конгрессом США и Белым домом возник спор по поводу ЧВК "Вагнер" – СМИ

Все новости...
Сумская область
Враг бил по Сумщине из артиллерии и минометов
Оккупанты за сутки почти полсотни раз обстреляли Сумскую область
Обстрелы Сумщины: россияне наносили удары по 5 громадам
Последние новости
11:53
Герой Мациевский, казненный за слова "Слава Украине", оказался гражданином Молдовы
11:30
Кто и где имеет право вручать повестку: разъяснение омбудсмена
11:27
В четырех областях отключения из-за последствий обстрелов, остальные - без ограничений
11:05
В 2022 году уровень вакцинации годовалых детей упал на 10% – Минздрав
10:56
Банк за 1 фунт: HSBC выкупил британскую "дочку" Silicon Valley Bank
10:53
Си Цзиньпин через неделю планирует встретиться с Путиным - Reuters
10:50
АРМА начало поиск управляющих для 15 арестованных гостиниц
10:49
инфографикаУкраинцы считают, что будущее Украины зависит от членства в ЕС
10:41
Импорт российской нефти в Германию упал на 99,9%
10:33
КНДР впервые запустила две стратегические крылатые ракеты с субмарины
Все новости...