Россияне ударили по Никополю, шестеро раненых

На Днепропетровщине россияне ударили из тяжелой артиллерии и "Градов" ударили по Никопольскому району, ранили шесть человек, из которых двое – дети .

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Никопольский район страдал от вражеских обстрелов из тяжелой артиллерии и "Градов". Россияне направили их на Марганецкую, Червоногригорьевскую громады и Никополь. Пострадали шесть человек, из них двое - дети".

Детали: Лысак уточнил, что все пострадавшие – из Никополя. Это 11-летняя девочка и 10-летний мальчик. А еще – три женщины и 1 мужчина. Им от 40 до 74 лет. Все в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в городе повреждены 24 частных дома. Один из них загорелся, спасатели потушили пожар.

В ОГА сообщают также, что изуродованы 7 хозяйственных построек, побиты 20 солнечных панелей, 4 линии электропередач и 2 газопровода.