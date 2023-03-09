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Россияне ударили по Никополю, шестеро раненых

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 марта 2023, 00:34
Россияне ударили по Никополю, шестеро раненых
последствия обстрелов, фото Лысака

На Днепропетровщине россияне ударили из тяжелой артиллерии и "Градов" ударили по Никопольскому району, ранили шесть человек, из которых двое – дети .

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Никопольский район страдал от вражеских обстрелов из тяжелой артиллерии и "Градов". Россияне направили их на Марганецкую, Червоногригорьевскую громады и Никополь. Пострадали шесть человек, из них двое - дети".

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Детали: Лысак уточнил, что все пострадавшие – из Никополя. Это 11-летняя девочка и 10-летний мальчик. А еще – три женщины и 1 мужчина. Им от 40 до 74 лет. Все в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в городе повреждены 24 частных дома. Один из них загорелся, спасатели потушили пожар.

В ОГА сообщают также, что изуродованы 7 хозяйственных построек, побиты 20 солнечных панелей, 4 линии электропередач и 2 газопровода.

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Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрел
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