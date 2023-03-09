По всей Украине была объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили ночью в четверг, 9 марта, во всех областях Украины.

Источник: карта воздушных тревог, Киевская ОВА

Детали: Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины.

По состоянию на 2:18 ночи 9 марта сигналы тревоги не звучали в западных областях.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Начиная с 00:57, воздушная тревога распространялась из центральных и северных областей Украины.

Мониторинговые паблики сообщали о возможном массированном ракетном ударе по всей стране.

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В Киевской ОВА информировали о том, что существует "угроза воздушной атаки". А также призвали жителей находиться в укрытиях.

Обновлено: В 2:18 тревога была объявлена в Житомирской и Винницкой областях.

В 2:40 воздушная тревога была объявлена в западных областях, она охватила всю Украину.

В 6:46 из западных областей начались отбои воздушной тревоги.

Между 07:34 и 07:56 отбои тревоги прозвучали в южных, центральных, северных и восточных областях.