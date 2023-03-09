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В Одесской области враг попал в объект энергетической инфраструктуры

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 марта 2023, 03:23
В Одесской области враг попал в объект энергетической инфраструктуры
фото иллюстративное: getty images

В Одесской области во время ракетного обстрела есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко

Прямая речь: "В результате массированного ракетного удара есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома".

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Детали: Марченко сообщил, что сейчас в области действуют ограничения электроснабжения.

Также он сообщил, что "по результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет".

"Продолжается боевая работа, именно сейчас ожидается вторая волна, поэтому прошу жителей области находиться в укрытиях!" – добавил председатель ОВА.

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Темы: Одесская областьобстрел
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