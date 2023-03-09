В Одесской области враг попал в объект энергетической инфраструктуры
Четверг, 9 марта 2023, 04:23
В Одесской области во время ракетного обстрела есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.
Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко
Прямая речь: "В результате массированного ракетного удара есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома".
Детали: Марченко сообщил, что сейчас в области действуют ограничения электроснабжения.
Также он сообщил, что "по результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет".
"Продолжается боевая работа, именно сейчас ожидается вторая волна, поэтому прошу жителей области находиться в укрытиях!" – добавил председатель ОВА.