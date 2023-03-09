В Киеве прогремели взрывы, есть пострадавшие

задымление в киеве после прилетов, иллюстративное фото уп

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы в нескольких районах, есть пострадавшие.

Источник: корреспонденты, читатели Украинской правды, Киевский городской голова Виталий Кличко

Детали: В Киеве на утро 9 марта прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Реклама:

По предварительной информации, есть попадание баллистической ракеты.

По словам очевидцев, есть прилет на Выдубичах.

На месте попадания наблюдается сильная задымленность из-за пожара.

ВИДЕО ДНЯ

Россияне запустили ракеты с баллистической траекторией полета из Курской области.

Обновлено: В 6:25 Кличко сообщил о "взрывах в Голосеевском районе столицы".

"Все службы следуют на место. Подробнее - позже", - добавил мэр.

В 07:14 Кличко сообщил о еще одном взрыве в Святошинском районе столицы.

В частности, он отметил: "Все службы направляются на место. Горят машины во дворе одного из жилых домов".

По его словам, в Святошинском районе есть двое пострадавших. Им медики оказывают помощь на месте.

Позже Кличко добавил, что двух пострадавших из Святошинского района столицы госпитализировали. Сейчас за помощью обратились три человека.