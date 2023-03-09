В Киеве прогремели взрывы, есть пострадавшие
В Киеве во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы в нескольких районах, есть пострадавшие.
Источник: корреспонденты, читатели Украинской правды, Киевский городской голова Виталий Кличко
Детали: В Киеве на утро 9 марта прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
По предварительной информации, есть попадание баллистической ракеты.
По словам очевидцев, есть прилет на Выдубичах.
На месте попадания наблюдается сильная задымленность из-за пожара.
Россияне запустили ракеты с баллистической траекторией полета из Курской области.
Обновлено: В 6:25 Кличко сообщил о "взрывах в Голосеевском районе столицы".
"Все службы следуют на место. Подробнее - позже", - добавил мэр.
В 07:14 Кличко сообщил о еще одном взрыве в Святошинском районе столицы.
В частности, он отметил: "Все службы направляются на место. Горят машины во дворе одного из жилых домов".
По его словам, в Святошинском районе есть двое пострадавших. Им медики оказывают помощь на месте.
Позже Кличко добавил, что двух пострадавших из Святошинского района столицы госпитализировали. Сейчас за помощью обратились три человека.