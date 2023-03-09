ЗАЭС полностью обесточена из-за российских обстрелов – это угроза с радиационными последствиями

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена из-за российской ракетной атаки ночью 9 марта – это грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно Энергоатом: "9 марта в 3:53 ночи в результате рашистских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Реклама:

Сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации".

Детали: В НАЭК отметили, что 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние.

Сейчас включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Но горючего для их работы есть только на 10 суток.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно Энергоатом: "В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира".

Детали: Также в НАЭК сообщили, что все украинские атомные электростанции снизили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов.

Из-за оккупации ЗАЭС и вмешательства представителей Росатома в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ее работы в безопасном режиме значительно ограничены.

Энергоатом отмечает, что сейчас международное сообщество должно приложить все усилия, чтобы оккупанты вывели свои войска из территории ЗАЭС и передали ее под полный контроль Украины.

НАЭК подчеркивает, что только так можно восстановить ядерную, радиационную и физическую безопасность этого ядерного объекта.