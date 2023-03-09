Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗАЭС полностью обесточена из-за российских обстрелов – это угроза с радиационными последствиями

Ирина БалачукЧетверг, 9 марта 2023, 07:49
ЗАЭС полностью обесточена из-за российских обстрелов – это угроза с радиационными последствиями
ЗАЭС. Фото из Telegram Энергоатома

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена из-за российской ракетной атаки ночью 9 марта – это грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно Энергоатом: "9 марта в 3:53 ночи в результате рашистских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации".

Детали: В НАЭК отметили, что 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние.

Сейчас включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Но горючего для их работы есть только на 10 суток. 

Дословно Энергоатом: "В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Также в НАЭК сообщили, что все украинские атомные электростанции снизили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. 

Из-за оккупации ЗАЭС и вмешательства представителей Росатома в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ее работы в безопасном режиме значительно ограничены.

Энергоатом отмечает, что сейчас международное сообщество должно приложить все усилия, чтобы оккупанты вывели свои войска из территории ЗАЭС и передали ее под полный контроль Украины.

НАЭК подчеркивает, что только так можно восстановить ядерную, радиационную и физическую безопасность этого ядерного объекта.

Темы: ЗАЭСвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

В России предлагают поднять призывной возраст и три года призывать в армию больше людей

Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским – СМИ

В МИД отреагировали на недружественные заявления руководства Грузии в отношении Украины

Все новости...
ЗАЭС
В ООН готовы предложить посредничество для полной демилитаризации территории ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ подтвердил ротацию экспертов на Запорожской АЭС, которую трижды блокировала Россия
На ЗАЭС привезли более 600 мобилизованных россиян – Энергоатом
Последние новости
18:36
фотоРФ обстреляла "Ураганами" города в Донецкой области: есть погибшая и раненые
18:30
Экс-глава Госэнергоэффективности стал советником Кубракова
18:30
Защитники отбили атаки россиян на Бахмутском направлении, в Бахмуте – продолжаются бои – Генштаб
18:26
Заключенному в Крыму журналисту Есипенко не дают общаться с родными
18:25
Россияне отменят обязательное изучение украинского в оккупированной части Запорожской области – РосСМИ
18:15
СМИ: Некоторых высланных из ЕС российских дипломатов трудоустроили в Сербии
18:11
Российского летчика-подполковника, бомбившего Харьков, отдали на обмен
18:02
В Укрзализныце назвали вещи, которые украинцы забывают в поездах
17:54
Шаг к paperless: НБУ внедряет информационную систему "Электронный архив"
17:52
Россия ведет против Молдовы гибридную войну для свержения власти - министр обороны
Все новости...