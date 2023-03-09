Массированный удар РФ 9 марта: Силы обороны юга сообщают о попаданиях в 4 регионах

В результате массированного воздушного удара России на юге Украины есть попадания в объекты инфраструктуры, к счастью - без жертв, по предварительным данным.

Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Предварительно есть информация о попадании в объекты инфраструктуры в нашей зоне ответственности... Есть попадания в Кировоградской, Одесской, Винницкой и Криворожской областях. К счастью без человеческих потерь. В конце концов соответствующие специалисты будут восстанавливать эти объекты".

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Детали: Всего, по словам Гуменюк, в зоне ответственности Сил обороны юга было отработано 19 воздушных целей врага, среди которых 18 ракет и 1 разведывательный беспилотник.

Прямая речь: "Характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волны, пытался отвлекать систему ПВО и "Шахедами" в начале атак, затем были применены ракеты различного типа: и Х-22 и Х-101 и Х-59 с воздушного базирования и также были применены высокоточные ракеты "Калибр"...

По результатам работы противовоздушной обороны в нашем регионе, 9 ракет было сбито над Николаевщиной, над Одесской областью уничтожено 6 ракет, также 2 ракеты были сбиты над Херсонщиной и один беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня с помощью которого враг в паузе между ракетными волнами пытался доразведать, собрать результаты своих попаданий.

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Именно поэтому мы еще раз акцентируем внимание: во время массированных ракетных атак нельзя сообщать ни о попаданиях, ни о работе ПВО".