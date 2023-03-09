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На Днепропетровщине из-за вражеской атаки есть погибший и раненые

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 марта 2023, 07:35
На Днепропетровщине из-за вражеской атаки есть погибший и раненые
последствия обстрелов, иллюстративное фото: тг Резниченко

Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами, продолжил артобстрел, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Предварительно, из-за этой массированной атаки один человек погиб, два - пострадали".

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"В результате артобстрела погиб 34-летний мужчина. Ранения получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе (Никопольском - ред.) несколько возгораний".

Детали: Лысак сообщил, что прилеты были в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

В общем защитники из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной 7 вражеских ракет.

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Из-за атаки повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Есть серьезные разрушения и возникли пожары.

Кроме того, продолжал враг и артиллерийские обстрелы. Бил по Никопольщине - Червоногригорьевской громаде и городу Никополь. Всего выпустил почти 40 снарядов.

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойнаРосcия
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