На Днепропетровщине из-за вражеской атаки есть погибший и раненые

Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами, продолжил артобстрел, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Предварительно, из-за этой массированной атаки один человек погиб, два - пострадали".

Реклама:

"В результате артобстрела погиб 34-летний мужчина. Ранения получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе (Никопольском - ред.) несколько возгораний".

Детали: Лысак сообщил, что прилеты были в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

В общем защитники из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной 7 вражеских ракет.

ВИДЕО ДНЯ

Из-за атаки повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Есть серьезные разрушения и возникли пожары.

Кроме того, продолжал враг и артиллерийские обстрелы. Бил по Никопольщине - Червоногригорьевской громаде и городу Никополь. Всего выпустил почти 40 снарядов.