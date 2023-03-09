На Днепропетровщине из-за вражеской атаки есть погибший и раненые
Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами, продолжил артобстрел, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак
Прямая речь: "Предварительно, из-за этой массированной атаки один человек погиб, два - пострадали".
"В результате артобстрела погиб 34-летний мужчина. Ранения получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе (Никопольском - ред.) несколько возгораний".
Детали: Лысак сообщил, что прилеты были в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.
В общем защитники из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной 7 вражеских ракет.
Из-за атаки повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Есть серьезные разрушения и возникли пожары.
Кроме того, продолжал враг и артиллерийские обстрелы. Бил по Никопольщине - Червоногригорьевской громаде и городу Никополь. Всего выпустил почти 40 снарядов.