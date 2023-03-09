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Правящая партия Грузии после протестов отозвала скандальный законопроект об "иноагентах"

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 07:39
Правящая партия Грузии после протестов отозвала скандальный законопроект об иноагентах
Протесты в Грузии. Фото Getty Images

Политсовет "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства обнародовал совместное заявление, в котором говорится о том, что они отозвали поддержанный ими законопроект об иностранных агентах, который называют "российским законом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал Mtavari.

Как отмечается в заявлении, состоялись консультации между политсоветом "Грузинской мечты", "Силы народа" и членами парламентского большинства относительно текущих политических процессов вокруг закона "О прозрачности иностранного влияния".

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"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть общественности. К законопроекту был прикреплен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общества как отход от европейского курса", – говорится в заявлении.

"Мы должны максимально заботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о прогрессе Грузии на пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего согражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", – заявили в "Грузинской мечте".

Как отмечается, "учитывая все вышеизложенное, как власть, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение безоговорочно отозвать законопроект".

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При этом во власти планируют после того как эмоциональный фон утихнет лучше объяснить обществу, для чего был этот законопроект.

"Грузия будет поддерживать мир и стабильность и продолжать двигаться в Европу с достоинством, что является принципиальным выбором грузинского общества", – говорится в заявлении.

Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

В течение всей ночи с 8 на 9 марта в Тбилиси также проходили протесты против закона об "иноагентах", а силовики их разгоняли.

Темы: Грузиязаконодательствомитинги
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