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Правящая партия Грузии после протестов отозвала скандальный законопроект об "иноагентах"

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 08:39
Правящая партия Грузии после протестов отозвала скандальный законопроект об иноагентах
Протесты в Грузии. Фото Getty Images

Политсовет "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства обнародовал совместное заявление, в котором говорится о том, что они отозвали поддержанный ими законопроект об иностранных агентах, который называют "российским законом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал Mtavari.

Как отмечается в заявлении, состоялись консультации между политсоветом "Грузинской мечты", "Силы народа" и членами парламентского большинства относительно текущих политических процессов вокруг закона "О прозрачности иностранного влияния".

"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть общественности. К законопроекту был прикреплен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общества как отход от европейского курса", – говорится в заявлении.

"Мы должны максимально заботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о прогрессе Грузии на пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего согражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", – заявили в "Грузинской мечте".

Как отмечается, "учитывая все вышеизложенное, как власть, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение безоговорочно отозвать законопроект".

При этом во власти планируют после того как эмоциональный фон утихнет лучше объяснить обществу, для чего был этот законопроект.

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"Грузия будет поддерживать мир и стабильность и продолжать двигаться в Европу с достоинством, что является принципиальным выбором грузинского общества", – говорится в заявлении.

Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

В течение всей ночи с 8 на 9 марта в Тбилиси также проходили протесты против закона об "иноагентах", а силовики их разгоняли.

Темы: Грузиязаконодательствомитинги
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