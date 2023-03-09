Россия выпустила по Украине 81 ракету, в том числе 6 "Кинжалов" – Залужный

Ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram, пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Прямая речь: "Этой ночью противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Осуществил 81 пуск ракет различного базирования:

- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

- 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

- 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 - Х-31П; 6 - X-59;

-13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БпЛА "Shahed-136/131".



Детали: Сообщается, что силами и средствами Воздушных сил ВС Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131".

Вследствие организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

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Воздушные силы отмечают, что в Вооруженных силах Украины нет средств, способных уничтожать ракеты Х-22, Х-47 "Кинжал" и С-300.