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За два дня протестов в Грузии задержали более 130 человек

Четверг, 9 марта 2023, 10:16

Во время протестов в Тбилиси, которые вспыхнули 7 и 8 марта против принятия закона об "иноагентах" у здания парламента, сотрудники МВД Грузии задержали 134 человека.

Об этом МВД страны сообщило в своем заявлении в четверг, пишет "Европейская правда".

В частности, по факту нападения на полицейских по статье 353 Уголовного кодекса был задержан один человек. Еще 133 человека задержали в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях.

Правоохранители уточнили, что 8 марта по фактам мелкого хулиганства и неповиновения требованиям полиции в административном порядке задержали 66 человек.

Около 10 сотрудников МВД получили ранения различной степени тяжести. Также есть пострадавшие митингующие, их количество не называют.

"Несмотря на предупреждения МВД, участники акции вышли за пределы норм, установленных законом о свободе волеизъявления и мирных собраний. Законным требованиям правоохранителей они не подчинились. Демонстранты вели себя агрессивно и повредили металлические защитные ограждения, установленные вдоль здания законодательного органа, входные двери, выбили окна здания, железные решетки, бросали камни, различные предметы и пиротехнику в здание и двор парламента, что могло повлечь тяжкие последствия", - говорится в заявлении.

Участники акции повредили, опрокинули и подожгли несколько автомобилей МВД, повредили автобус, пожарную машину, фасады зданий на проспекте Руставели, разбили витрины, заявили в МВД.

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Министерство внутренних дел начало расследование в связи с нарушениями и насильственными инцидентами, которые произошли возле парламента. Проводятся следственные действия с целью установления и задержания лиц, напавших на полицейских в районе здания парламента и на проспекте Руставели и совершивших другие насильственные действия.

Напомним, в аппарате парламента Грузии заявили, что из-за повреждения здания законодательного органа на этой неделе пленарные заседания проводиться не будут.

После бурных протестов 7 и 8 марта правящая партия Грузии решила отозвать скандальный законопроект об "иноагентах".

Детали о том, как Грузия оказалась на пороге новой революции, смотрите в новом блоге "ЕП": Важное о причинах и последствиях протестов в Тбилиси.

Темы: Грузия
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