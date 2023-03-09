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Россия перебросила на Запорожье новую партию мобилизованных – коллаборант

Ирина БалачукЧетверг, 9 марта 2023, 09:24
Россия перебросила на Запорожье новую партию мобилизованных – коллаборант
Коллаборант Рогов с оккупантами. Фото из Telegram Рогова

В Запорожскую область привезли новую партию мобилизованных россиян, они будут проходить подготовку и боевое слаживание, сообщил местный коллаборант.   

Источник: так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов в Telegram

Прямая речь Рогова: "В Мелитополе и пригороде будет громко! В Запорожскую область прибывают мобилизованные военнослужащие для защиты нашей земли. Сегодня в пригороде Мелитополя идет их подготовка. Бойцы проходят боевое слаживание подразделений Вооруженных сил Российской Федерации".

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Детали: Коллаборант заявил, что в районе будут раздаваться звуки выстрелов и взрывов, но призвал жителей сохранять спокойствие, поскольку "это учения и тренировки" перед отправкой оккупантов "на передовую".

Темы: Запорожская областьвойнаоккупация
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