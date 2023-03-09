Грузия: протесты будут продолжаться, несмотря на заявление властей об отзыве скандального закона

Несмотря на заявление правящей партии "Грузинская мечта" об отзыве из парламента скандального законопроекта об "иноагентах", его оппоненты намерены вновь собраться на акцию протеста в центре Тбилиси в четверг и митинговать, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".

Об этом заявил на брифинге член партии "Гирчи - Больше свободы" Цотне Коберидзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание SOVA.

По словам Коберидзе, митинг начнется в 19:00 на проспекте Руставели.

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Демонстранты требуют ясности от власти, как именно она планирует отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленного освобождения всех задержанных протестующих.

"Сегодня непременно будет акция! Есть много молодых людей, которые не доверяют "Грузинской мечте" и считают, что гарантом сближения страны с Западом являемся мы", - заявил Коберидзе.

По его словам, протесты не прекратятся, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".

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"Мы не верим российской мечте (партии власти "Грузинская мечта". - Ред.) на слово, потому что они неоднократно "кидали" наше общество. Поэтому важно делать вещи, а не давать обещания. Это нельзя считать достигнутой победой, особенно на фоне того, когда десятки молодых людей арестованы, а местонахождение многих неизвестно. Все они должны быть освобождены. Наша протестная волна и борьба не прекратятся, пока не будет гарантирована европейская перспектива Грузии", - приводит "Первый канал" слова депутата оппозиционного "Национального движения" Ираклия Фавленишвили.

После бурных протестов 7 и 8 марта правящая партия Грузии объявила, что решила отозвать скандальный законопроект об "иноагентах".

Как сообщалось, за два дня протестов в Тбилиси сотрудники МВД Грузии задержали 134 человека.

Детали о том, как Грузия оказалась на пороге новой революции, смотрите в новом блоге ЕП: Важное о причинах и последствиях протестов в Тбилиси.