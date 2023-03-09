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Грузия: протесты будут продолжаться, несмотря на заявление властей об отзыве скандального закона

Роман РоманюкЧетверг, 9 марта 2023, 11:00

Несмотря на заявление правящей партии "Грузинская мечта" об отзыве из парламента скандального законопроекта об "иноагентах", его оппоненты намерены вновь собраться на акцию протеста в центре Тбилиси в четверг и митинговать, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".

Об этом заявил на брифинге член партии "Гирчи - Больше свободы" Цотне Коберидзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание SOVA.

По словам Коберидзе, митинг начнется в 19:00 на проспекте Руставели.

Демонстранты требуют ясности от власти, как именно она планирует отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленного освобождения всех задержанных протестующих.

"Сегодня непременно будет акция! Есть много молодых людей, которые не доверяют "Грузинской мечте" и считают, что гарантом сближения страны с Западом являемся мы", - заявил Коберидзе.

По его словам, протесты не прекратятся, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".

"Мы не верим российской мечте (партии власти "Грузинская мечта". - Ред.) на слово, потому что они неоднократно "кидали" наше общество. Поэтому важно делать вещи, а не давать обещания. Это нельзя считать достигнутой победой, особенно на фоне того, когда десятки молодых людей арестованы, а местонахождение многих неизвестно. Все они должны быть освобождены. Наша протестная волна и борьба не прекратятся, пока не будет гарантирована европейская перспектива Грузии", - приводит "Первый канал" слова депутата оппозиционного "Национального движения" Ираклия Фавленишвили.

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После бурных протестов 7 и 8 марта правящая партия Грузии объявила, что решила отозвать скандальный законопроект об "иноагентах".

Как сообщалось, за два дня протестов в Тбилиси сотрудники МВД Грузии задержали 134 человека.

Детали о том, как Грузия оказалась на пороге новой революции, смотрите в новом блоге ЕП: Важное о причинах и последствиях протестов в Тбилиси.

Темы: Грузиямитинги
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