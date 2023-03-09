Военные администрации подытожили последствия ракетной атаки россиян по 13 областям

9 марта российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Украине, под огнем оказалось 13 областей, повреждены объекты критической инфраструктуры, есть погибшие и раненые.

Источник: отчеты ОВА

Киевщина: тревога продолжалась почти 7 часов. ПВО работало. Экстренные отключения света, превентивные. Сейчас восстанавливается. В г. Киев на утро - взрывы, Святошинский и Голосеевской районы. Есть пострадавшие. Данные о последствиях уточняются.

Кировоградщина: ночью - прилет шахеда по объекту инфраструктуры в Кропивницком районе. Есть повреждения. Без жертв.

Соответствующие службы работают на месте попадания.

Винничина: ночью - ракетный удар по объекту инфраструктуры, предварительно - без жертв.

Житомирщина: сегодня ночью враг нанес удар по одному из объектов энергетической инфраструктуры области. Без энергоснабжения почти 150 тысяч абонентов. Энергетики работают, продолжается тушение пожара.

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Жертв и пострадавших предварительно нет.

Львовщина: в результате ракетного удара сегодня ночью в Золочевской общине при падении обломков ракеты РФ, сбитой силами ПвК "Запад", возник пожар. Огнем уничтожено 3 жилых дома, хозяйственные постройки, гараж, частная котельная, 3 автомобиля. Проводится разбор завалов и поиск пострадавших. На данный момент есть данные о 4 погибших. Позже стало известно о 5 погибших.

Ивано-Франковская область: этой ночью во время воздушной тревоги зафиксировано 3 ракетных удара по территории области.

Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Черниговщина: сегодня ночью силы ПВО сбили на территории области одну ракету.

Сумщина: сегодня утром враг нанес ракетный удар по Шостке (3 прилета). Есть попадание в одно из предприятий города. Повреждены также жилые дома. Предварительно - без жертв.

Ночью были зафиксированы пролеты вражеских БпЛА типа "Шахид".

Вчера вечером по территории Середино-Будской громады осуществлен артиллерийский обстрел (4 "прихода"). Без потерь.

Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территорий Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Юнаковской громад. Зафиксировано 21 прилет, 1 "очередь" из стрелкового автоматического оружия.

Великописаревская громада: осуществлен обстрел из стрелкового автоматического оружия (1 "очередь"), в результате чего поврежден частный дом.

Запорожская: этой ночью враг нанес ракетный удар по объекту критической инфраструктуры.

4 ракеты попали по объекту. По предварительной информации без потерь.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Значковое, Железнодорожное, Преображенка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Темировка, Чаривне, Ольговское, Новоандреевка, Малиновка, Белогорье, Щербаки, Полтавка, Гуляйпольское, Святопетровка, Новоивановка, Малые Щербаки, Каменское, Степное.

Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов

Детали уточняются.

Днепропетровщина: ночь и утро были тяжелыми.

Враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

Предварительно, из-за этой массированной атаки один человек погиб, два - пострадали.

Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. На местах работают соответствующие службы. Укрощают пожары и ликвидируют последствия атак.

Также враг бил по Никопольщине - Червоногригорьевской громаде и городу Никополь. В целом выпустил почти 40 снарядов.

В результате артобстрела погиб 34-летний мужчина. Ранения получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний.

В целом наши защитники из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной 7 вражеских ракет.

Вчера Никопольский район страдал от вражеских обстрелов из тяжелой артиллерии и "Градов". Россияне направили их на Марганецкую, Червоногригорьевскую громады и Никополь. Пострадали шесть человек, из них двое - дети.

Все пострадавшие - из Никополя. Это 11-летняя девочка и 10-летний мальчик. А еще три женщины и 1 мужчина. Им от 40 до 74 лет. Все в состоянии средней тяжести.

Харьковщина: сегодня ночью и утром враг совершил массированный ракетный обстрел Харькова и Харьковской области. Предварительно зафиксировано около 15 прилетов ракет С-300.

Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры: есть разрушения.

В пгт Песочин Харьковского района зафиксировано попадание ракеты во двор частного домовладения, повреждено несколько частных жилых домов, пострадали 2 женщины 71 и 74 лет. Они получили легкие ранения, одна госпитализирована.

Также в пгт Слобожанское Чугуевского района ракета С-300 повредила теплицы.

На местах попаданий работают все экстренные службы. Сейчас город и область обесточены. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.

За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты области. На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Вильча, Каменка, Двуречная и Голубовка.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки. Осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов Ольшана, Купянск, Кисловка, Первомайское, Песчаное и Чернещина.

Одесчина: в результате ночного вражеского ракетного удара в Одесской области повреждены несколько линий электропередач и опора. Сейчас в Одессе и области действуют почасовые экстренные отключения электроэнергии. Энергетики уже начали ремонтные работы. Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью было сбито 6 ракет и один беспилотный летательный аппарат.

Николаевщина: сегодня ночью подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" над Николаевщиной уничтожено 9 ракет различного типа.

Вчера днем враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

Вел артиллерийские обстрелы Стельмаховки, Невского и Червонопоповки.

В Кременной резко увеличилось количество случаев выселения местных жителей из собственных частных домов представителями местной оккупационной власти.

В Нижней Дуванке на Сватовщине россияне заселяются как в пустующие дома, так и в те, что им понравились. Координируют расселение местные коллаборационисты - угрожают убийством, если люди не отдают ключи.

Ситуация в области остается сложной.

Донетчина: за минувшие сутки по области 2 погибших, 4 раненых гражданских.

Враг применял артиллерию, РСЗО "Град", минометы, совершил авиаудар (тип ракеты не установлен), авиаудар "НКРС", "Р-37".

Обстреляны Константиновка, Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, с.Каменка, с.Красногоровка, с.Северное, с.Тоненькое, с.Ласточкино, пгт Желанное, с.Карловка, пгт Великая Новоселка.

Повреждены 9 жилых домов (из них 3 многоэтажки), цех ЧАО "АКХЗ", больница, здание ЧАО "АКХЗ", гараж, хозяйственная постройка.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 86 обстрелов, выпустив 434 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 7 раз.

30 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

В результате обстрелов погиб 1 человек, трое получили ранения.

С деоккупированной территории области эвакуированы 76 человек.