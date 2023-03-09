Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша передала Украине еще 10 Leopard 2 - министр обороны

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 12:22
Польша передала Украине еще 10 Leopard 2 - министр обороны
скриншот

В Польше завершилось обучение украинских военнослужащих на танках Leopard 2, и Украина получила остальные 10 из 14 обещанных единиц техники с польской стороны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге в четверг заявил вице-премьер - министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы поддерживаем Украину в рамках международной коалиции. Помимо польских 14 танков Leopard, в составе этого батальона есть также четыре танка из Канады, восемь танков из Норвегии, а также шесть - из Испании", - отметил министр.

Он добавил, что ведет переговоры с испанской коллегой Маргаритой Роблес о возможном предоставлении Украине большего количества танков - "возможно, еще четырех".

Польский министр обороны также напомнил об идее создания центра обслуживания танков Leopard 2 в Польше, которую обсуждает с Германией.

ВИДЕО ДНЯ

"Проблема заключается в том, чтобы обеспечить запасные части для этих танков. 20 лет назад производство этих частей прекратилось, но мы готовы возобновить это производство. Конечно, в сотрудничестве с немцами мы ведем диалог о том, чтобы танки Leopard, которые были или будут поставлены в Украину, обслуживались и ремонтировались в Польше", - пояснил Блащак.

Как известно, первые четыре из 14 танков Leopard 2 Польша передала Украине на годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Напомним, Польша первой из западных союзников передала Украине современные танки Leopard. Также Варшава предоставит 60 танков PT-91 Twardy.

Темы: ПольшатанкивойнаУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Польша
Министр обороны Словакии: Польша согласна на совместную передачу МиГ-29 Украине, время принимать решение
Польша готова передать Украине собственные МиГ-29 – президент
Залужный встретился с топ-военными Британии, Польши и США
Последние новости
21:40
Картофель по 27 грн за кг: СМИ узнали первую версию цен от другого поставщика для ВСУ
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
20:35
МОН прекратило сотрудничество с Parimatch
Все новости...