Польша передала Украине еще 10 Leopard 2 - министр обороны

В Польше завершилось обучение украинских военнослужащих на танках Leopard 2, и Украина получила остальные 10 из 14 обещанных единиц техники с польской стороны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге в четверг заявил вице-премьер - министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы поддерживаем Украину в рамках международной коалиции. Помимо польских 14 танков Leopard, в составе этого батальона есть также четыре танка из Канады, восемь танков из Норвегии, а также шесть - из Испании", - отметил министр.

Он добавил, что ведет переговоры с испанской коллегой Маргаритой Роблес о возможном предоставлении Украине большего количества танков - "возможно, еще четырех".

Польский министр обороны также напомнил об идее создания центра обслуживания танков Leopard 2 в Польше, которую обсуждает с Германией.

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"Проблема заключается в том, чтобы обеспечить запасные части для этих танков. 20 лет назад производство этих частей прекратилось, но мы готовы возобновить это производство. Конечно, в сотрудничестве с немцами мы ведем диалог о том, чтобы танки Leopard, которые были или будут поставлены в Украину, обслуживались и ремонтировались в Польше", - пояснил Блащак.

Как известно, первые четыре из 14 танков Leopard 2 Польша передала Украине на годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Напомним, Польша первой из западных союзников передала Украине современные танки Leopard. Также Варшава предоставит 60 танков PT-91 Twardy.