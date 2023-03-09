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Финляндия разрешила Эстонии реэкспорт 122-мм гаубиц и снарядов к ним в Украину

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 18:38

Правительство Финляндии на заседании в среду одобрило разрешение для Эстонии на реэкспорт своей военной техники и оборудования в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение касается экспорта 122-мм гаубиц D-30 и снарядов к ним. Количество единиц обоих военных товаров не указано.

"Получателем товаров являются Вооруженные Силы Украины. Эстония отметила, что количество экспортируемого вооружения является конфиденциальным", - говорится в решении финского правительства.

Вероятно, экспорт будет происходить в рамках пакета военной помощи на общую сумму 113 миллионов евро, утвержденного правительством Эстонии в январе 2023 года.

В нем содержатся "десятки" 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков для их использования, более сотни противотанковых пушек Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск после этого подчеркнул, что Таллинн передаст Киеву все имеющиеся гаубицы калибра 155 мм.

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Темы: ФинляндияЭстонияУкраинаоружие
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