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В Белгородской области достроили "засечную линию" на границе с Украиной: потратили 138 млн долларов

Алена МазуренкоЧетверг, 9 марта 2023, 20:33
В Белгородской области достроили засечную линию на границе с Украиной: потратили 138 млн долларов
фото: ТГ Гладкова

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о завершении строительства "оборонительной засечной линии" на границе с Украиной.

Источник: Гладков во время эфира в российском "ВКонтакте"

Прямая речь: "Мы ее завершили уже давно. Я надеюсь, противник видит, в каком объеме и в каком качестве она построена. Он должен понимать, что ему будет крайне сложно, если он будет предпринимать необдуманные действия".

Детали: Гладков заявил, что из областного бюджета области не брали деньги на это "строительство".

Стоимость "засечной линии" составила почти 10 млрд руб., то есть почти 132 млн долларов. По его словам, средства выделили из "федерального бюджета".

В частности, россияне установили в несколько рядов тетраэдры из бетона рядом с дорогами возле лесополос.

Во время строительства работники жаловались, что им не выплачивают зарплаты, а военные эксперты (даже российские) называли подобную "линию" в условиях современной войны "бесполезной".

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Напомним:

  • 22 ноября Гладков сообщал, что в области России строят оборонную "засечную линию", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины.

Темы: РосcияУкраинаграница
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