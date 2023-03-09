Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс в выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 20:37

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прогресс в выполнении Украиной рекомендаций для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом говорится в сообщении в Twitter главы государства, пишет "Европейская правда".

"Во время разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен осудили сегодняшние ракетные атаки России. Приветствовали новый пакет санкций ЕС и договорились о дальнейшем давлении на агрессора", - говорится в сообщении.

"Подробно обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году", - добавил президент.

Напомним, на саммите Украина-ЕС Киев задекларировал цель уже в 2023 году начать переговоры о вступлении, а Брюссель в свою очередь согласился передать промежуточную оценку выполнения семи рекомендаций весной.

Как известно, Украина вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС получила семь предварительных условий, но сейчас неясно, приведет ли их выполнение к началу переговоров о вступлении.

По оценке консорциума экспертных организаций, средний уровень выполнения Украиной требований ЕС в контексте кандидатского статуса превысил 5 баллов по 10-балльной шкале.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Украина-лидер и Украина-двоечница: как Брюссель оценивает готовность Киева к вступлению в ЕС.

Темы: ЗеленскийЕврокомиссия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Зеленский
Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардией
Зеленский о ракетной атаке россиян: Все, на что они способны - терроризировать мирное население
Зеленский провел совещание с военными и разведкой: говорили о предстоящей битве
Последние новости
21:54
Зеленский рассказал, куда направят дополнительные полтриллиона на оборону
21:40
Картофель по 27 грн за кг: СМИ узнали первую версию цен от другого поставщика для ВСУ
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
Все новости...