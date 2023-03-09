Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс в выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 19:37

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прогресс в выполнении Украиной рекомендаций для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом говорится в сообщении в Twitter главы государства, пишет "Европейская правда".

"Во время разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен осудили сегодняшние ракетные атаки России. Приветствовали новый пакет санкций ЕС и договорились о дальнейшем давлении на агрессора", - говорится в сообщении.

Реклама:

"Подробно обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году", - добавил президент.

Напомним, на саммите Украина-ЕС Киев задекларировал цель уже в 2023 году начать переговоры о вступлении, а Брюссель в свою очередь согласился передать промежуточную оценку выполнения семи рекомендаций весной.

Как известно, Украина вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС получила семь предварительных условий, но сейчас неясно, приведет ли их выполнение к началу переговоров о вступлении.

ВИДЕО ДНЯ

По оценке консорциума экспертных организаций, средний уровень выполнения Украиной требований ЕС в контексте кандидатского статуса превысил 5 баллов по 10-балльной шкале.

Читайте также: Украина-лидер и Украина-двоечница: как Брюссель оценивает готовность Киева к вступлению в ЕС.

Темы: ЗеленскийЕврокомиссия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
Все новости...
Реклама: