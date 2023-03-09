Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс в выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прогресс в выполнении Украиной рекомендаций для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом говорится в сообщении в Twitter главы государства, пишет "Европейская правда".

"Во время разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен осудили сегодняшние ракетные атаки России. Приветствовали новый пакет санкций ЕС и договорились о дальнейшем давлении на агрессора", - говорится в сообщении.

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"Подробно обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году", - добавил президент.

Напомним, на саммите Украина-ЕС Киев задекларировал цель уже в 2023 году начать переговоры о вступлении, а Брюссель в свою очередь согласился передать промежуточную оценку выполнения семи рекомендаций весной.

Как известно, Украина вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС получила семь предварительных условий, но сейчас неясно, приведет ли их выполнение к началу переговоров о вступлении.

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По оценке консорциума экспертных организаций, средний уровень выполнения Украиной требований ЕС в контексте кандидатского статуса превысил 5 баллов по 10-балльной шкале.

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