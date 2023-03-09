Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

CNN раскрыла детали тайных переговоров, которые остановили штурм "Азовстали"

Евгений КизиловЧетверг, 9 марта 2023, 20:34
CNN раскрыла детали тайных переговоров, которые остановили штурм Азовстали
Переговоры около одного из входов в "Азовсталь", фото Ковалева

Новостная сеть CNN рассказала, благодаря чему в Мариуполе удалось прекратить осаду "Азовстали" российскими войсками весной 2022 года. Это был результат переговоров между украинской и российской сторонами.

Источник: статья CNN

Детали: Сообщается, что переговоры начались 25 мая 2022 года. С украинской стороны их начал народный депутат, член депутатской группы "Доверие" Александр Ковалев, у которого есть контакты в ФСБ. По словам депутата, руководило операцией Главное управление разведки и лично его глава Кирилл Буданов.

Реклама:

От России переговорами руководили двое генералов-разведчиков - генерал-лейтенант Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин. Оба родились в Украине.

25 апреля Ковалев совершил первую поездку в Мариуполь. Там у него был разговор с бывшим агентом СБУ Валентином Крыжановским, который в 2014 году предал Украину и переметнулся в ФСБ, и генерал-лейтенантом армии РФ Андреем Сычевым, который руководил штурмом Мариуполя. Доказательством этого разговора является фото внизу.

 
Слева направо: Ковалев, Сычевой, Крыжановский
Мариуполь, 27 апреля 2022

Как утверждает нардеп, он помог убедить "другую сторону, что спасение, в первую очередь, детей, женщин и раненых, будет актом здравого смысла, актом гуманизма".

ВИДЕО ДНЯ

CNN напомнила, что в начале мая ООН и Красный Крест эвакуировали сотни гражданских с "Азовстали" и других районов Мариуполя. 7 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что "все женщины, дети и старики" были безопасно вывезены с металлургического комбината. Но военные на заводе остались, и российские обстрелы начались снова.

9 мая Ковалев вернулся в Мариуполь на второй раунд переговоров, но на этот раз не один, к нему присоединился первый заместитель Буданова Дмитрий Усов. Теперь они разговаривали уже непосредственно с главными переговорщиками от РФ Алексеевым и Зориным.

По словам Ковалева, Алексеев постоянно делал перерывы в переговорах, чтобы позвонить в Москву. У него была прямая сотовая связь с Министерством обороны РФ.

Переговоры продвигались дальше. На 16 мая был организован третий визит в Мариуполь, во время которого состоялась встреча российских генералов, которые руководили войной, с украинскими офицерами. Один из них - руководитель батальона "Азов" подполковник Денис Прокопенко.

 
Переговоры 16 мая 2022 возле одного из входов в "Азовсталь"

Прямая речь Ковалева: "Это был момент истины. Когда мы сделали все, чтобы две стороны сошлись, посмотрели друг другу в глаза, российская сторона пообещала, что будет цивилизованный выход для наших солдат".

Больше деталей: Нардеп сообщил, что условия россиян были просты: украинские военные прекращают боевые действия, сдают завод и сдаются в плен сами. Затем - цивилизованные условия содержания наших военнопленных и обмен.

По словам Ковалева, договоренность о безопасном выходе украмнских бойцов была выполнена четко. Позже в тот же день наиболее тяжело раненых вынесли с завода на носилках.

16 мая вечером Минобороны Украины объявило о начале эвакуации украинских военнослужащих с "Азовстали". На следующий день, 17 мая, бесконечный поток украинских солдат начал свой выход в плен. Многие на костылях или носилках, некоторые серьезно покалечены.

Темы: АзовМариупольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Азов
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Бойцы "Азова" показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Последние новости
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
Все новости...
Реклама: