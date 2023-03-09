CNN раскрыла детали тайных переговоров, которые остановили штурм "Азовстали"

Переговоры около одного из входов в "Азовсталь", фото Ковалева

Новостная сеть CNN рассказала, благодаря чему в Мариуполе удалось прекратить осаду "Азовстали" российскими войсками весной 2022 года. Это был результат переговоров между украинской и российской сторонами.

Источник: статья CNN

Детали: Сообщается, что переговоры начались 25 мая 2022 года. С украинской стороны их начал народный депутат, член депутатской группы "Доверие" Александр Ковалев, у которого есть контакты в ФСБ. По словам депутата, руководило операцией Главное управление разведки и лично его глава Кирилл Буданов.

Реклама:

От России переговорами руководили двое генералов-разведчиков - генерал-лейтенант Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин. Оба родились в Украине.

25 апреля Ковалев совершил первую поездку в Мариуполь. Там у него был разговор с бывшим агентом СБУ Валентином Крыжановским, который в 2014 году предал Украину и переметнулся в ФСБ, и генерал-лейтенантом армии РФ Андреем Сычевым, который руководил штурмом Мариуполя. Доказательством этого разговора является фото внизу.

Слева направо: Ковалев, Сычевой, Крыжановский Мариуполь, 27 апреля 2022

Как утверждает нардеп, он помог убедить "другую сторону, что спасение, в первую очередь, детей, женщин и раненых, будет актом здравого смысла, актом гуманизма".

ВИДЕО ДНЯ

CNN напомнила, что в начале мая ООН и Красный Крест эвакуировали сотни гражданских с "Азовстали" и других районов Мариуполя. 7 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что "все женщины, дети и старики" были безопасно вывезены с металлургического комбината. Но военные на заводе остались, и российские обстрелы начались снова.

9 мая Ковалев вернулся в Мариуполь на второй раунд переговоров, но на этот раз не один, к нему присоединился первый заместитель Буданова Дмитрий Усов. Теперь они разговаривали уже непосредственно с главными переговорщиками от РФ Алексеевым и Зориным.

По словам Ковалева, Алексеев постоянно делал перерывы в переговорах, чтобы позвонить в Москву. У него была прямая сотовая связь с Министерством обороны РФ.

Переговоры продвигались дальше. На 16 мая был организован третий визит в Мариуполь, во время которого состоялась встреча российских генералов, которые руководили войной, с украинскими офицерами. Один из них - руководитель батальона "Азов" подполковник Денис Прокопенко.

Переговоры 16 мая 2022 возле одного из входов в "Азовсталь"

Прямая речь Ковалева: "Это был момент истины. Когда мы сделали все, чтобы две стороны сошлись, посмотрели друг другу в глаза, российская сторона пообещала, что будет цивилизованный выход для наших солдат".

Больше деталей: Нардеп сообщил, что условия россиян были просты: украинские военные прекращают боевые действия, сдают завод и сдаются в плен сами. Затем - цивилизованные условия содержания наших военнопленных и обмен.

По словам Ковалева, договоренность о безопасном выходе украмнских бойцов была выполнена четко. Позже в тот же день наиболее тяжело раненых вынесли с завода на носилках.

16 мая вечером Минобороны Украины объявило о начале эвакуации украинских военнослужащих с "Азовстали". На следующий день, 17 мая, бесконечный поток украинских солдат начал свой выход в плен. Многие на костылях или носилках, некоторые серьезно покалечены.