Администрация Байдена предложила отдельное финансирование для Украины в бюджете на 2024 год

Администрация президента США Джо Байдена представила государственный бюджет на 2024 финансовый год, в котором учтено конкретное финансирование для помощи Украине в войне против РФ и противодействие Китаю.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию предлагается выделить $63,1 миллиарда, включая конкретное финансирование для Украины, что почти на $5 миллиардов больше, чем в скорректированном бюджете на 2023 финансовый год.

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Запрос включает $1,7 миллиарда, "которые помогут Украине победить в войне и заложить фундамент реформ и восстановления для достижения мира, а также помогут другим партнерам, пострадавшим от войны, стабилизировать свою экономику и подготовиться к восстановлению".

Кроме того, новый бюджет предусматривает увеличение на $1,5 миллиона финансирования Центра глобального взаимодействия, который будет поддерживать программы противодействия пропаганде и дезинформации со стороны России.

Администрация также просит $8,9 "на поддержку приоритетной стратегической цели США по увеличению общего финансирования НАТО, начиная с 2023 года, как это было согласовано Североатлантическим советом в декабре 2022 года".

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"Увеличение финансирования гражданского бюджета НАТО позволит организации сохранить свое технологическое и оперативное преимущество в меняющейся стратегической среде и среде безопасности, которая включает такие угрозы и вызовы, как более агрессивная и напористая Россия и Китай, необходимость усиления кибербезопасности, а также угрозы, связанные с новыми и разрушительными технологиями", - говорится в документе.

Напомним, президент Владимир Зеленский пригласил спикера Палаты представителей США, республиканца Кевина Маккарти посетить Украину с визитом, но тот отказался, заявив, что не нуждается в поездке для принятия решений по помощи Киеву.