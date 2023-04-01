Защитники сбили 6 вражеских "Шахедов" и отбили 70 атак противника – сводка

За прошедшие сутки Силы обороны отбили 70 вражеских атак и сбили 6 ударных БпЛА россиян.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "31 марта российская федерация нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам, применив баллистические ракеты.

Для авиаударов противник также задействовал 6 ударных БпЛА типа "Шахед-136". Однако все они были уничтожены нашими защитниками".

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки, благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отражено 70 атак противника на указанных направлениях.

Самые интенсивные бои продолжаются за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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Детали: За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, враг совершил обстрелы населенных пунктов Барановка Черниговской области; Екатериновка, Сосновка, Стариково, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Мирополье, Поповка и Александровка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Глубокое, Нескучное, Бочковое и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения: Каменка, Фиголевка, Масютовка, Синьковка, Крохмальное Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За прошедшие сутки защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только в районе Марьинки военнослужащими Сил обороны было отражено около 20 вражеских атак. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное, Марьинка и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения же ракетных войск и артиллерии поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.