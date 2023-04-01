ОВА: за сутки Россия обстреляла восемь украинских областей, среди убитых – 5-месячный ребенок

Россияне за сутки обстреляли 8 областей Украины, среди убитых гражданских - 5-месячный мальчик.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Черниговщина: за сутки - 3 обстрела, Новгород-Северский район, из артиллерии. Зафиксировано 44 взрыва. Есть повреждения 3 частных домов. Без потерь.

Сумщина: сегодня ночью из ствольной артиллерии - обстрел Середино-Будской территориальной общины. Без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территории 4 громад Сумщины: Зноб-Новгородской, Белопольской, Хотинской, Эсманской. Хотинская община: россияне били из артиллерии - 25 прилетов. В результате одного из обстрелов получил ранения житель Сумского района.

Запорожская: вчера днем вражеская ракета попала на территорию одного из кладбищ Запорожья. Взрывной волной повреждения получили 55 окрестных домов частного сектора. Легкие повреждения получили 2 человека. Вчера в результате авиационного удара по г. Орехов двумя ракетами по территории РЭС, 2 гражданских работника получили ранения, один в тяжелом состоянии. Повреждено двухэтажное административное здание и вспомогательные хозяйственные постройки, также частично разрушены боксы с автомобильной техникой, уничтожена автомобильная техника, которая хранилась на открытых площадках.

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За прошедшие сутки враг совершил 104 обстрела 19 населенных пунктов: Запорожье, Орехов, Гуляйполе, Новоандреевка, Волшебное, Гуляйпольское, Железнодорожное, Новояковлевка, Новоданиловка, Белогорье, Ольговское, Святопетровка, Староукраинка, Затишье, Полтавка, Каменское, Степное, Малые Щербаки, Плавни. Поступило 46 сообщений о разрушениях.

Днепропетровщина: вчера за день враг дважды ударил по Марганецкой громаде Никопольского района, ударил из тяжелой артиллерии и с БПЛА. Без жертв и пострадавших. В Марганце повреждены социальное учреждение, авто и хозяйственные постройки.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Глубокое, Нескучное, Бочковое и Бударки. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения: Каменка, Фиголевка, Масютовка, Синьковка, Крохмальное. За минувшие сутки пострадавших в результате вражеских обстрелов не обнаружено.

Луганщина: за прошедшие сутки противник попытался вести наступательные действия не только в Белогоровке, но и неподалеку Макеевки, Кременной, Червонопоповки, Дибровы и в районе Серебрянского лесничества. За прошедшие сутки обстрелам со стороны противника подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения.

Это, в частности, Новоселовское, Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка. В Старобельском районе оккупанты разыскивают 50 военнослужащих РФ, которые дезертировали из подразделений и воинских частей.

Донецкая область: за минувшие сутки - 2 погибших, 3 раненых. В течение суток враг совершил авиаудары (тип ракет не установлен), ЗРК "С-300", авиаудар "НКРС", обстреливал населенные пункты области из РСЗО "Град", артиллерии, танков. Обстреляны: Авдеевка, Дружковка, пгт Большая Новоселка, с.Временка, с.Карловка. Во время одного из обстрелов Авдеевки погиб 5-месячный ребенок, мальчик, и его бабушка; мама и папа ранены.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 439 снарядов. Херсонщина находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии. Город Херсон враг обстрелял 5 раз. 27 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома. Три человека погибли, двое получили ранения.

В селе Посад-Покровское на российской мине подорвались три человека. Это электромонтеры, работавшие над восстановлением электросетей. По предварительной информации, двое мужчин в возрасте 50 и 45 лет погибли, а один - получил тяжелые ранения. Медики борются за жизнь пострадавшего. Под обстрел попали люди, которые пытались добраться до Херсона на лодке. Они плыли с дач, что на левом берегу Днепра. Предварительно ранены два человека. С деоккупированной территории области эвакуирован 91 человек.