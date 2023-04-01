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Разведка Британии: Зимнее наступление России на Донбассе провалилось

"Европейская правда"Суббота, 1 апреля 2023, 10:14
Разведка Британии: Зимнее наступление России на Донбассе провалилось
ЭШЕЛОНЫ ТЕХНИКИ РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Планы российского военного командования расширить подконтрольные территории Донбасса во время зимнего наступления потерпели неудачу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В обзоре напоминают, что 11 января 2023 года начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов взял на себя личное командование "специальной военной операцией" в Украине.

"Пребывание Герасимова в должности характеризуется попытками начать общее зимнее наступление с целью распространения российского контроля на весь Донбасс. Через 80 дней становится все более очевидным, что этот проект провалился", - отмечает разведка.

Отмечается, что на нескольких участках фронта на Донбассе российские войска достигли лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации".

"После десяти лет пребывания на посту начальника Генштаба РФ существует реальная вероятность того, что Герасимов расширяет границы того, как долго российское политическое руководство будет терпеть неудачи", - отмечается в обзоре.

Ранее британская разведка сообщала, что России будет трудно восстановить арсенал контрбатарейных радаров, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые попали под санкции.

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Темы: войнаРосcияоккупация
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