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Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak

"Европейская правда"Суббота, 1 апреля 2023, 15:11
Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak
фото моравецкого

Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет "Европейская правда".

Моравецкий написал в Twitter, что украинская армия приобретет 100 польских БТР, которые производятся в городе Семяновице-Шленски.

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"Rosomak - это самые современные боевые транспортеры. Оплата за эту покупку будет осуществлена за счет средств ЕС и США", - говорится в сообщении.

Rosomak является лицензионной копией финского БТР Patria AMV 8x8. Основным вооружением бронетранспортера является 30 мм пушка Mk44 с системой стабилизации и пулемет калибра 7,62 мм UKM-2000C.

Боекомплект содержится в двух отсеках для 30 мм снарядов и 700 патронов калибра 7,62 мм.

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Напомним, польское правительство приняло национальную программу по стимулированию производства боеприпасов на общую сумму до двух миллиардов злотых (426,7 миллиона евро).

20 марта 17 стран Евросоюза и Норвегия договорились совместно производить и закупать боеприпасы, чтобы пополнить свои запасы и удовлетворить потребности Украины. Реализация этого плана предусматривает предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

Впоследствии к ним присоединились Польша и Испания.

Все о договоренности европейских государств читайте в статье: Снаряды в обход Венгрии: как и на каких условиях ЕС совместно будет поставлять боеприпасы Украине.

Темы: оружиеПольшавойна
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