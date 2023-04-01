Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak
Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет "Европейская правда".
Моравецкий написал в Twitter, что украинская армия приобретет 100 польских БТР, которые производятся в городе Семяновице-Шленски.
"Rosomak - это самые современные боевые транспортеры. Оплата за эту покупку будет осуществлена за счет средств ЕС и США", - говорится в сообщении.
Rosomak является лицензионной копией финского БТР Patria AMV 8x8. Основным вооружением бронетранспортера является 30 мм пушка Mk44 с системой стабилизации и пулемет калибра 7,62 мм UKM-2000C.
Боекомплект содержится в двух отсеках для 30 мм снарядов и 700 патронов калибра 7,62 мм.
Напомним, польское правительство приняло национальную программу по стимулированию производства боеприпасов на общую сумму до двух миллиардов злотых (426,7 миллиона евро).
20 марта 17 стран Евросоюза и Норвегия договорились совместно производить и закупать боеприпасы, чтобы пополнить свои запасы и удовлетворить потребности Украины. Реализация этого плана предусматривает предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.
Впоследствии к ним присоединились Польша и Испания.
Все о договоренности европейских государств читайте в статье: Снаряды в обход Венгрии: как и на каких условиях ЕС совместно будет поставлять боеприпасы Украине.